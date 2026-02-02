«1С Про Консалтинг» автоматизировал учет номинальных счетов для Seller Capital

«1С Про Консалтинг» автоматизировал полный цикл операций по номинальным счетам для Seller Capital (МКК «Селлер Капитал», «дочка» ПАО МФК «Займер»). По итогам проекта финансовая компания получила единую цифровую среду для управления движением денежных средств, что позволило минимизировать ручной труд, исключить ошибки и повысить скорость ключевых процессов. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Seller Capital — специализированный сервис по финансированию продавцов на ведущих российских маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Компания предоставляет предпринимателям возобновляемые кредитные линии на суммы от 1 до 50 млн руб.

Для эффективного масштабирования бизнеса Seller Capital требовалась глубокая автоматизация операций, связанных с работой через номинальные счета. До проекта она была затруднена из-за ручной обработки банковских выписок и необходимости ручного распределения платежей по сотням заемщиков.

Заказчик обратился к «1С Про Консалтинг» с запросом на создание интеграции между учетной системой на платформе «1С:Предприятие» и сервисом «Кабинет Бенефициара» банка «Точка». Ключевой задачей была полная автоматизация процессов: от получения выписок до распределения поступлений и формирования распоряжений на выплаты, с обеспечением прозрачного контроля на всех этапах.

Проект был реализован в период с июня по октябрь 2025 г. За это время специалисты «1С Про Консалтинг» разработали и внедрили интеграционный модуль, который автоматически запрашивает и обрабатывает выписки по номинальным счетам, сопоставляет операции с данными о заемщиках и договорах в «1С», а также автоматически погашает задолженность согласно установленным приоритетам. Было также настроено формирование и отправка распоряжений на выплаты из учетной системы возможностью онлайн-контроля их статусов. Для финансовых контролеров было разработано специализированное рабочее место в «1С», обеспечивающее управление обменом, визуальный контроль всех операций и детальное логирование.

В результате Seller Capital полностью отказался от ручного формирования и импорта файлов выписок. Поступающие денежные средства теперь автоматически и безошибочно распределяются по заемщикам и видам задолженности в соответствии с внутренней методологией. Возможность формировать платежные поручения с номинальных счетов «по кнопке» из привычного интерфейса «1С» с отслеживанием статусов в режиме реального времени значительно повысила скорость выплат. Реализованный проект привел к существенному снижению операционных рисков, повысил прозрачность учета и позволил высвободить ресурсы сотрудников для решения более стратегических задач.

«Команда “1С Про Консалтинг” проявила высокий уровень ответственности и организованности. Благодаря реализованной интеграции мы получили автоматизированный, прозрачный и контролируемый процесс работы с номинальными счетами, что критически важно для нашего растущего бизнеса», — сказал технический директор Seller Capital Андрей Татарченков.

«Данный проект — наглядный пример того, как экспертиза в области «1С» и банковских интеграций позволяет создавать для финансовых компаний комплексные, надежные и удобные в ежедневной эксплуатации решения. Мы благодарны команде Seller Capital за плодотворное сотрудничество и открытость, которые стали залогом успешного результата», — отметил Владимир Бибанов, партнер и генеральный директор «1С Про Консалтинг».