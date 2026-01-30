CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Пользователи «Ultima Яндекс Маркета» с помощью ИИ могут примерить одежду и оценить образ до покупки

В «Ultima Яндекс Маркете» появилась виртуальная примерка одежды. С ее помощью покупатели могут понять, как выбранные товары сочетаются с их гардеробом, а также оценить, подходит ли цвет или стиль этих вещей. Благодаря этому им будет проще сделать выбор между несколькими вариантами товаров и принять решение о покупке, особенно если доставка товара занимает время. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуальная примерка работает на базе искусственного интеллекта (ИИ) и генеративной модели MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer). Начать примерку можно прямо в карточке товара — для этого на изображении нужно нажать кнопку «Примерить» и загрузить свою фотографию в полный рост. ИИ проанализирует композицию фотографии, позу, что надето на человеке, и покажет, как выбранная вещь будет на нем выглядеть.

Нейросеть может не только продемонстрировать, как вещи вписываются в гардероб, но и дополнить итоговое изображение, чтобы получился цельный образ. Например, при примерке брюк добавить верх или аксессуары. Результат можно сохранить, чтобы поделиться им в мессенджерах и социальных сетях, при необходимости — запустить примерку заново.

Новая функция доступна почти для всех товаров из раздела Ultima, за исключением нижнего белья, купальников, обуви и аксессуаров. Она работает в бета-режиме в приложении «Яндекс Маркета» в городах, где представлен сервис «Ultima Яндекс Маркет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще