Napoleon IT создает ИИ-агента для автоматизации подбора сетевого оборудования «Тайле»

Компания Napoleon IT внедряет ИИ-агента, который автоматически подбирает оборудование под запросы клиентов российского разработчика сетевого оборудования «Тайле». Решение предназначено для работы с технически сложными каталогами и позволяет быстро подбирать позиции, включая аналоги продукции конкурентов. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Необходимость таких решений связана с ростом ассортимента сетевого оборудования и усложнением технических спецификаций. В условиях импортозамещения и активного обновления продуктовых линеек менеджерам все чаще приходится вручную сопоставлять характеристики и подбирать аналоги, что увеличивает сроки обработки запросов и повышает риск ошибок на этапе продаж.

В основе решения — ИИ-поиск, адаптированный под специфику технических каталогов. Агент распознает намерение пользователя и определяет тип запроса: по набору технических характеристик или по конкретному артикулу, в том числе конкурентному. Если информация по артикулу отсутствует во внутренней базе, система находит данные в открытых источниках, после чего они проходят ручную валидацию и сохраняются для дальнейшего использования

По итогам текущего этапа разработки система обрабатывает запрос менее 30 секунд, а среднее время подбора аналога составляет около 2 минут. Ранее на аналогичные задачи менеджеры могли затрачивать от нескольких часов до нескольких дней. Полученные результаты позволяют команде продаж экономить до 50% рабочего времени, а точность подбора превышает 89%, что положительно влияет на конверсию обращений в сделки.

Подбор оборудования строится на модели признаков с прозрачным ранжированием, что позволяет специалистам видеть логику рекомендаций и использовать результаты в работе с клиентами. Агент работает напрямую в Telegram и не требует интеграций с внутренними системами, что упрощает его внедрение в текущие бизнес-процессы. Дополнительно в решении используется механизм обратной связи для последующего анализа и повышения точности подбора.

«Решения на основе ИИ постепенно становятся неотъемлемой частью рабочих процессов. Пилотный этап подтвердил жизнеспособность нашего совместного с Napoleon IT проекта: мы увидели улучшения в скорости и качестве подбора оборудования. На данном этапе важно продолжить работу — планомерно развивать функциональность и оттачивать точность системы. Мы рассчитываем, что дальнейшее сотрудничество позволит создать по‑настоящему эффективный инструмент для нас», — сказал Александр Соложонкин, руководитель отдела маркетинга, «Тайле».

«Задача проекта — повысить скорость и эффективность подбора оборудования в условиях высокой конкуренции и дефицита квалифицированных специалистов. Для заказчика это означает более короткий цикл сделки, снижение операционных затрат и ощутимый бизнес-эффект без сложных внедрений. Мы продолжаем развивать ИИ-агента, повышая точность подбора и расширяя функциональность», — сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.