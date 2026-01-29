CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Волгоградский бизнес нарастил инвестиции в IoT и интеллектуальное видеонаблюдение

МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Волгоградской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. По итогам 2025 г. компании региона больше всего средств инвестировали в технологии интернета вещей (IoT) и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инвестиции волгоградских компаний в IoT-решения в 2025 г. увеличились на 11% по сравнению с 2024 г. Положительную динамику показали и системы видеонаблюдения, включая облачные форматы, объем инвестиций в этом сегменте вырос на 6% год к году. Рост интереса к данным решениям отражает запрос бизнеса на повышение операционной эффективности, безопасности и управляемости инфраструктуры.

IoT-технологии в регионе в первую очередь внедряются для удаленного мониторинга оборудования, контроля ресурсов и автоматизации процессов. Интеллектуальное видеонаблюдение используется как инструмент повышения безопасности объектов, оптимизации производственных и логистических процессов, а также контроля качества сервиса в рознице и на промышленных предприятиях.

«Волгоградский бизнес последовательно инвестирует в цифровые решения, которые дают практический эффект уже на этапе внедрения. Мы видим, что застройщики активно используют интеллектуальное видеонаблюдение на территориях жилых комплексов для повышения безопасности и контроля доступа. На производственных площадках такие системы помогают волгоградцам контролировать соблюдение требований охраны труда и снижать риски инцидентов, а в логистике и торговле повышать прозрачность процессов и качество сервиса. IoT и видеоаналитика становятся для компаний региона базовыми инструментами управления, и этот тренд будет только усиливаться», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

