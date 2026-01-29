CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость цифровой платформы Bimeister с Deckhouse Kubernetes Platform

Компании Bimeister FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и «Флант» подтвердили полную технологическую совместимость цифровой платформы Bimeister и Deckhouse Kubernetes Platform. Интеграция решений позволит промышленным предприятиям оцифровывать процессы, управлять данными и документами на базе контейнерной инфраструктуры, которая легко адаптируется под рост нагрузки.

В ходе испытаний платформа Bimeister была успешно развернута в кластере Deckhouse Kubernetes Platform. Все ключевые операции — установка приложения, импорт и экспорт документных массивов, интеграция с внешними системами и обработка структурированных данных — прошли проверку и подтверждены как стабильные и производительные.

Платформа Bimeister включена в реестр российского ПО и задействована на крупных промышленных предприятиях, таких как «Росатом» и «Новатэк». Решение объединяет управление инженерными данными, техническим документооборотом, строительством, эксплуатацией и ТОиР, формируя единую цифровую модель предприятия.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) используют в том числе «Газпром нефть» и другие компании с повышенными требованиями к отказоустойчивости, контролю и предсказуемости эксплуатации. Совместное развертывание Bimeister на DKP обеспечивает стабильную работу при типовых сценариях эксплуатации — включая установку, обработку документных массивов и интеграцию со смежными системами.

«Наши проекты работают в средах с высокой нагрузкой и десятками тысяч инженерных данных. Поддержка Deckhouse Kubernetes Platform гарантирует, что цифровая модель предприятия будет оставаться доступной и управляемой — независимо от сложности инфраструктуры или объёмов данных», – сказал Леонид Есипов, исполнительный директор компании Bimeister.

«В промышленной среде инфраструктура должна быть максимально надежной и стабильной, малейший простой в производстве может обернуться серьезными финансовыми потерями. Deckhouse Kubernetes Platform уже используется в критически важных средах — в том числе на десятках проектов в машиностроении, электроэнергетике, нефтегазовом, металлургическом и других секторах промышленности. То, что Bimeister корректно работает в DKP, означает одно: заказчик может внедрять цифровую модель предприятия, не беспокоясь об инфраструктурном фундаменте — он уже проверен в эксплуатации», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Совместное использование Bimeister и Deckhouse Kubernetes Platform позволяет промышленным предприятиям объединить зрелую платформу управления цифровыми активами с проверенной Kubernetes-инфраструктурой, способной выдерживать нагрузку тысяч пользователей и рост объема данных. Такой подход ускоряет цифровую трансформацию и снижает риски при внедрении критически важных ИТ-систем.

