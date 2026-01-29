CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новость о начале сотрудничества между компанией «СТЭККОМ» и АО «Спутниковая система «Гонец»

Российский оператор спутниковой связи и системный интегратор компания «СТЭККОМ» и АО «Спутниковая система «Гонец» объявляют о начале стратегического сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «СТЭККОМ».

Партнерство направлено на создание и вывод на рынок гибридных решений, которые объединят глобальное покрытие системы «Гонец» с развитой инфраструктурой и IoT платформой «СТЭККОМ». На ее базе компания планирует интегрировать спутниковые сервисы «Гонец» и развивать отраслевые решения для логистики, энергетики, транспорта, добывающей промышленности и экологического мониторинга.

Целью альянса станет разработка комплексных сервисов для мониторинга, диспетчеризации и обеспечения связи в самых удаленных и труднодоступных регионах, включая акватории Мирового океана, Арктику, районы Крайнего Севера и территории с полным отсутствием наземной инфраструктуры. Интеграция спутниковых технологий «Гонец» позволит платформе «СТЭККОМ» собирать и передавать данные в реальном времени, а также обеспечивать работу IoT-устройств в полностью автономном режиме.

«Система “Гонец” обладает уникальным свойством - она обеспечивает гарантированный сбор данных с любой точки Земного шара, что критически важно для наших корпоративных заказчиков в сфере логистики, нефтегазового сектора, судоходства и экологического мониторинга, – отметил генеральный директор “СТЭККОМ” Игорь Пилюгин. – Объединив наши компетенции в IoT решениях и системной интеграции с глобальным покрытием “Гонец”, мы создаем для рынка новое, незаменимое поколение решений, обеспечивающих цифровизацию распределенных активов и бесперебойную связь между объектами».

«Партнерство со “СТЭККОМ” открывает для системы “Гонец” доступ к дополнительной клиентской базе и перспективным рыночным сегментам, – сказал генеральный директор АО “Спутниковая система “Гонец” Андрей Манойло. – Совместные решения позволят предложить заказчикам законченный продукт “под ключ”, где преимущества низкоорбитальной спутниковой связи будут сочетаться с качественной наземной поддержкой и интеграцией в корпоративные IT- и IoT-системы».

Первым этапом сотрудничества станет интеграция услуг и протоколов системы «Гонец» в IoT-платформу «СТЭККОМ» с последующим развитием отраслевых приложений и выпуском линейки интеллектуальных устройств, способных работать автономно в любых условиях.

