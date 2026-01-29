CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«НАРТИС» поставил интеллектуальные приборы учета в «Росатом Энергосбыт»

«НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, поставил около 4 тыс. приборов учета в «Росатом Энергосбыт». Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

Завод изготовил и передал заказчику однофазные И100-W112-2, И100-W113-2 и трехфазные И300-W132-2 модели. Оборудование уже установлено в многоквартирных домах города Мончегорска (Мурманская область) и интегрировано в систему удаленного сбора данных «умного» учета.

Внедрение решений «НАРТИС» обеспечивает для энергосбытовой компании финансовые и операционные преимущества. Полная автоматизация сбора данных исключает затраты на ручные обходы и обработку показаний, а точный учёт и выявление несанкционированного потребления снижают потери.

«Росатом Энергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в пяти регионах Российской Федерации, обслуживая более 4 млн жителей и 64 тыс. юридических лиц. Компания последовательно реализует программу цифровизации сетей учета для повышения качества сервиса.

