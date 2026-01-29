CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильный интернет «МегаФона» набрал скорость на дороге в Чувашию

«МегаФон» запустил новую базовую станцию в селе Кочетовка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Населенный пункт, где проживают более 600 человек, теперь обеспечен качественной мобильной связью четвёртого поколения и быстрым интернетом на средней скорости 60 Мбит/с. Кроме того, дополнительный цифровой комфорт получили автомобилисты на трассе Р162. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Базовая станция в Кочетовке построена в рамках программы инвестиционного налогового вычета, которая была принята по инициативе нижегородского правительства для развития инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету. Суть программы заключается в том, что операторам, готовым развивать сотовую связь в малых населённых пунктах, возвращается 90% от налога на прибыль. Мы рады видеть, что мера поддержки работает и действительно стимулирует операторов расширять свою сеть покрытия», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Автодорога Работки-Порецкое протяженностью около 180 километров соединяет Нижегородскую область с Чувашской Республикой. Интенсивность движения по трассе составляет от 30 до 50 тыс. автомобилей в сутки. Теперь, проезжая мимо Кочетовки, в 150 километрах от Нижнего Новгорода и в 170 километрах от столицы Чувашии, водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ускоренный доступ во все цифровые сервисы.

«Мобильный интернет в дороге — не только вопрос комфорта, но и важный элемент безопасности, а для предпринимателей, которые ведут дела с соседним регионом, это еще и экономия времени — в пути можно провести переговоры и поработать с онлайн-документами. Кроме того, за счет нового телеком-объекта в прилегающем к трассе селе скорость мобильного интернета выросла примерно на 30%, а это значит, у местных жителей стало больше возможностей для удалённой работы, учёбы и ведения бизнеса», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Программа инвестиционного налогового вычета, принятая по инициативе правительства Нижегородской области и направленная на развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету, является одной из главных задач национального проекта «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще