В Курске на базе ЮЗГУ открылась Цифровая кафедра Билайна

27 января в Юго-Западном государственном университете (г. Курск) тожественно открылась Цифровая кафедра Билайна.

Совместно с мобильным оператором университет запустил новую программу дополнительного образования для специалистов в сфере телекоммуникационных технологий.

Ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов: «Мы запускаем образовательный проект совместно с Билайном для того, чтобы студенты ЮЗГУ прошли не только теоретическую подготовку. В процессе обучения запланирован большой объем практических занятий под руководством лучших технических специалистов Билайна. Для этого кафедра была оснащена необходимым современным оборудованием. Надеемся, что полученные знания и навыки помогут выпускникам ЮЗГУ в успешном трудоустройстве в сфере телекома».

Директор Курского отделения Билайна Ирина Рылина: «Наше взаимодействие с ЮЗГУ началось с подписания Соглашения о сотрудничестве в 2024 году. Появилась идея сделать совместный проект, и в 2025 году мы приступили к его проработке - открытию Цифровой кафедры Билайна. Это первая в России подобная площадка для подготовки технических специалистов с получением удостоверения о повышении квалификации. Программа обучения составлялась опытными сотрудниками технической дирекции Билайна совместно с ЮЗГУ. Думаю, что студенты, которые освоят все предметы и успешно пройдут практику, смогут реализовать себя не только в Билайне, но и в других компаниях связи. В Билайне также действует программа для стажеров: ребята могут получить опыт работы еще во время учебы в вузе».

На Цифровой кафедре предполагается очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных технологий (гибкий график).

В учебной аудитории размещен QR-код, с помощью которого можно узнавать об имеющихся вакансиях в Билайне во всех регионах России.

