CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Российские школьники хотят обучиться работе с нейросетями — исследование «Фоксфорда» и «Ипсос Комкон»

Онлайн-школа «Фоксфорд» и исследовательская компания «Ипсос Комкон» провели опрос и выяснили, как респонденты относятся к применению ИИ в учебе. Аналитики также узнали, какие образовательные задачи помогают решать нейросети и насколько актуальным было бы обучение грамотному применению технологий. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорда».

Исследование проводилось в ноябре 2025 г. в городах с населением свыше 100 тыс. В опросе приняли участие более 1500 человек: родители дошкольников, школьников и студентов колледжей, а также старшеклассники и студенты колледжей.

Как показали результаты исследования, 83% респондентов по всей стране настроены к применению ИИ в обучении положительно или нейтрально. А более половины опрошенных из всех регионов (62%), включая учащихся 9-11 классов, заявили об актуальности обучения правильному использованию нейросетей.

Старшеклассники активнее остальных пользуются ИИ в образовательных целях: 59% — для решения заданий, которые вызывают затруднения, а 50% — для сбора фактической информации для учебных докладов и презентаций. В начальной школе чаще, чем в средних и старших классах, применяют нейросети для организации процесса обучения — об этом рассказали треть респондентов. Примечательно, что в Москве больше, чем в других регионах, распространено использование ИИ в качестве замены языкового тренажера (33%).

Среди основных преимуществ нейросетей респонденты выделяют ускорение процесса обучения (36%) и положительное влияние на технологический прогресс (28%). Часть опрошенных (15%) отметили, что технологии особенно эффективны, если подходить к их применению взвешенно и грамотно.

В то же время 20% респондентов обращают внимание на то, что ИИ часто допускает ошибки и может вводить в заблуждение. Еще 18% участников опроса уверены, что нейросети снижают эффективность самостоятельного мышления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Сдача новой российской фабрики чипов для 5G отложена на год

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще