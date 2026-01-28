Решение на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» от RAMAX Group поможет повысить скорость и эффективность принятия решений в Upstream-проектах

RAMAX Group при поддержке компаний «Форсайт» и «Айбим» разработала специализированное прикладное решение по автоматическому построению календарно-сетевого плана мероприятий на месторождениях на основе многокритериальной оптимизации плана с целью повышения фактического экономического эффекта от данных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители RAMAX Group.

Реализовано единое цифровое пространство для управления всем жизненным циклом мероприятий по эксплуатации и развитию месторождений, позволяющее осуществлять сбор, агрегацию и визуализацию данных для построения актуального плана мероприятий. В отличие от классических решений по календарно-сетевому планированию, решение RAMAX Group позволяет автоматически оптимизировать планы мероприятий, учитывая не только доступность критических ресурсов, ограничения логистики, но и потенциальный кумулятивный дебит добычи нефтепродуктов с целью максимизации прибыли за период и снижения простоев дорогостоящего оборудования. Кроме того, в инструменте реализована функциональность моделирования и сценарного анализа «что если» для эффективного перспективного планирования и управления рисками.

Объединение возможностей трех российских программных продуктов: Enterprise-платформы бизнес-аналитики «Форсайт. Аналитическая платформа», платформы автоматизации бизнес-процессов «Панорама» и системы календарно-сетевого планирования «Plan-R» – позволяет обеспечить высокий технологический уровень решения со значительным потенциалом дальнейшего развития.

«Благодаря кооперации с ведущими российскими вендорами, компаниями «Форсайт» и «Айбим», и их технологическим решениям, нам удалось создать уникальный инструмент, позволяющий решать не только стандартные задачи по планированию и оптимизации, но и детальному статистическому и оперативному анализу ключевых показателей мероприятий разведки и добычи. Решение поддерживает единую, динамическую модель проекта и автоматизирует учет сложных логических и ресурсных связей. В режиме, близком к реальному времени, определяются отклонения, автоматически пересчитываются сроки и назначаются ресурсы, в том числе с учетом «ручных» корректировок специалистов по планированию, позволяя ответственным лицам оперативно реагировать на изменения. Алгоритмы оптимизации позволяют находить наиболее эффективные маршруты для логистики, оптимальные графики привлечения специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Функциональные возможности, которые предоставляет решение, позволяют нашим заказчикам экономить миллионы рублей», - сказал Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group.

«Наш продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» является ключевым технологическим ядром комплексного прикладного решения, обеспечивая увязку и синергию технологий платформ «Панорама» и «PLAN-R». Благодаря возможностям «Форсайт. Аналитическая система» в прикладном решении обеспечиваются ведение единой нормативно-справочной информации, интеграция с источниками для сбора, обработки, хранения и подготовки данных, ведения сценариев и сценарных условий, ограничений, допущений и других необходимых данных, а также реализация требований информационной безопасности. Помимо этого, «Форсайт. Аналитическая платформа» предоставляет инструменты для анализа данных и визуализации результата в виде отчетов и аналитических панелей профессионального качества», - сказал Артур Хамидуллин, директор департамента развития отраслевой экспертизы «Форсайт».

«В рамках данного проекта, совместно с коллегами, мы разработали инструмент, который помогает заказчику эффективно решать задачи управления проектами по разведке и добыче полезных ископаемых. До сих пор на отечественном рынке не существовало решения, которое бы объединяло в себе настолько широкий функционал в удобном для пользователя интерфейсе. Система управления проектами «PLAN-R» дает решению значительную часть пользовательских интерфейсов планирования и анализа различных гипотез/версий планов, оптимизированных с учетом различных условий, что особенно важно в современных экономических условиях», - сказал Кирилл Войтюк, директор по развитию «Айбим».