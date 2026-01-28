CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ORS: российские аэропорты заявили о невысоком уровне автоматизации

Российский разработчик авиационных ИТ-решений ORS представил результаты отраслевого опроса о состоянии цифровой трансформации российских аэропортов «Будущее аэропортовых технологий в России 2026». По данным исследования, 65% представителей аэропортов оценивают уровень цифровизации своих предприятий как средний, лишь 28% считают его высоким, а 7% — низким. В исследовании приняли участие топ-менеджеры 57 аэропортов.

Опрос показал чёткую концентрацию усилий по автоматизации на процессах, напрямую влияющих на пассажирский опыт. На долю проектов по автоматизации регистрации, посадки и внедрению цифровых сервисов для пассажиров (мобильные сервисы, онлайн-сервисы в терминалах) приходится большая часть инициатив. При этом широкий спектр внутренних операций и управленческих процессов цифровизован значительно слабее.

Одним из ключевых выводов исследования стал «тревожно низкий» общий уровень автоматизации. 51% респондентов сообщили, что в их аэропортах автоматизировано менее 25% процессов, что фактически означает доминирование ручного труда. Только четверть опрошенных (25%) заявили о высоком уровне автоматизации.

Главной причиной осторожного отношения к автоматизации и особенно к использованию систем искусственного интеллекта респонденты называют риски потери контроля и возможные угрозы безопасности. По их словам, аэропорты пока не готовы допускать ИИ и автоматизированные решения к критическим операциям, опасаясь операционных сбоев и инцидентов. Это формирует консервативный подход: цифровые технологии чаще используются как вспомогательный инструмент, а не как основа управления ключевыми процессами.

«Полученные данные подтверждают, что российские аэропорты находятся на этапе, когда точечная автоматизация и внедрение пассажирских сервисов уже стали нормой, но переход к комплексной цифровой модели и более широкому использованию ИИ сдерживается как технологическими ограничениями, так и вопросами доверия и безопасности», — сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев.

