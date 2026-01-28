CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие

Жители Нижнеудинского района Иркутской области получили более надежное покрытие телеком-сети и улучшенный прием LTE‑сигнала. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, проведенной инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основная часть обновлений прошла в Нижнеудинске, работы также затронули Алзамай и деревню Тони. Специалисты перевели ряд частот предыдущего поколения в современный стандарт. Кроме того, на базовые станции добавили высокочастотный диапазон LTE, которой влияет на емкость сети и скорости интернета – другими словами, большее количество устройств теперь могут одновременно ловить сигнал и оперативно прогружать данные.

Благодаря обновлению оборудования абонентам стало комфортнее звонить близким в любой момент, совершать онлайн-покупки, получать государственные и банковские услуги, готовиться к учебе и работе, находить нужную информацию в интернете.

«Мы последовательно улучшаем качество связи в городах и поселках Приангарья. За прошедший год наша техническая служба построила и модернизировала более 340 станций по всему региону. Это не просто цифры, а реальная поддержка развития территорий и жизни наших абонентов», — отметил Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Сдача новой российской фабрики чипов для 5G отложена на год

Павел Шибанов, Fintech Platform: Персонализация может существовать не только как нишевый сервис, но и как полноценная технологическая платформа

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще