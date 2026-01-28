CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усиливает темпы роста в сегменте промышленных IoT-решений

МТС подвела итоги 2025 г. в сегменте промышленного IoT. По итогам 2025 г. число таких продуктов выросло втрое, а само направление трансформировалось в индустриальный центр решений, который позволит ускорить разработку новых отраслевых продуктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. клиентская база промышленного IoT-направления МТС увеличилась на 24%, в первую очередь, в традиционных сегментах: умные здания, цифровизация энергетики и ЖКХ, проактивное управление экологическими рисками, а также цифровизация промышленности. Кроме того, были запущены новые продукты, например, платформа для проектов в области индустриального ИИ и система управления производством и промышленной безопасностью.

За последний год также был расширен портфель отраслевых решений в шести стратегических областях: горнодобывающая промышленность и металлургия, «умный» город и ЖКХ, химическая промышленность и энергетика, сельское хозяйство, ритейл, нефтегазодобыча и переработка. Более прицельный подход позволил предлагать не просто устройства с платформой и сервисом, а комплексные отраслевые прикладные решения для достижения измеримого экономического эффекта.

В фокусе МТС продолжает оставаться разработка продуктов на основе предиктивной аналитики и оптимизационных алгоритмов, а также стратегическое партнерство с ведущими производителями робототехники. В будущем это даст МТС возможность поставлять решения в том числе и для комплексной роботизации складов, производств и сервисных операций.

Для сохранения высоких темпов роста и качественного сопровождения проектов МТС значительно расширяет пул вакансий по всей стране: открыто более 30 позиций для отраслевых экспертов с индустриальным опытом. Усиление региональных команд позволит предлагать клиентам передовые решения в оптимальном исполнении — как с географической, так и с отраслевой точки зрения.

«Итоги года подтверждают эффективность выбранной стратегии. Мы трансформируемся из IoT оператора к продуктовой фабрике и интегратору, который помогает бизнесу трансформироваться с помощью цифровых технологий. Мы продолжим инвестировать в индустриальный ИИ, роботизацию и отраслевую экспертизу — это фундамент для многократного роста в ближайшие годы», — отметил руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

