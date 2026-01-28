CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ФосАгро» выбрала Kaspersky Thin Client для организации безопасных рабочих мест

Российская компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, выбрала решение Kaspersky Thin Client (КТС) для организации безопасных рабочих мест для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Thin Client — это операционная система для тонких клиентов, которая устанавливается на аппаратную платформу. КТС разработана на базе KasperskyOS, собственной операционной системы «Лаборатории Касперского». В ее основе лежит принцип Secure-by-Design, который предполагает создание механизмов защиты ещё на этапе проектирования решений — безопасность встроена на уровне архитектуры.

В «ФосАгро» тонкие клиенты используют как линейные сотрудники, так и руководители: для работы в браузере и офисных приложениях, общения по электронной почте, организаций видеоконференций и других задач. Тонкие клиенты — компактные устройства, особенность которых в том, что хранение и обработка данных происходит в облаке или на сервере. Это значительно снижает киберриски, в том числе вероятность утечки данных, упрощает обслуживание рабочих мест и сокращает расходы для компаний. При этом для пользователя работа выглядит так же, как и на обычном ПК или ноутбуке.

Компании необходимо было решение, которое обеспечит централизованное управление рабочими местами, а также политиками безопасности — чтобы поддерживать высокий уровень защиты от киберугроз, сократить стоимость пользовательской аппаратной части, упростить обслуживание. Ключевыми преимуществами Kaspersky Thin Client для «ФосАгро» стали поддержка и экспертиза крупного вендора, независимость от иностранных поставщиков, а также высокий потенциал дальнейшего развития ПО.

«Разработчики и заказчики, несмотря на сложности, продолжают совместную работу по созданию и развитию отечественного программного и аппаратного обеспечения — в целях достижения технологической независимости, при этом акцент делается на информационную безопасность. Благодаря совместной работе нам удаётся преодолеть стратегические вызовы. Наш совместный проект с "Лабораторией Касперского“ по внедрению Kaspersky Thin Client — один из успешных примеров такого взаимодействия», — сказал Сергей Черкасов, заместитель директора по экономической безопасности по информационной безопасности АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

«Тонкие клиенты позволяют компаниям существенно снизить риски с точки зрения кибербезопасности, поскольку на них не хранятся конфиденциальные данные. Особенно это востребовано в таких отраслях, как госсектор, производство, образование, здравоохранение, финансы. Наша компания активно участвует в процессе импортозамещения и работает над созданием продуктов, которые обеспечат высокий уровень безопасности — в том числе и по такому перспективному направлению, как тонкие клиенты. В основе нашего решения Kaspersky Thin Client лежит кибериммунный подход, что делает устройства более устойчивыми к кибератакам», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель направления корпоративных решений и продуктов на базе KasperskyOS.

