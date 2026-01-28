CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Аквариус» обновила сетевую ОС AqNOS

Компания «Аквариус» представила обновленную сетевую ОС AqNOS 7.6.0 для коммутаторов серий AQ-N3000, AQ-N5000 и AQ-N6000. Основные нововведения релиза направлены на повышение надежности сетевой инфраструктуры и расширение возможностей для ее сегментации.

Главное обновление AqNOS 7.6.0 — технология High Availability (HA) для стеков коммутаторов AqStack. Теперь стек, объединяющий до 16 устройств, поддерживает роль горячего резерва (Standby).

Практическая польза: сокращение перерывов в работе сети: при сбое основного управляющего коммутатора (Master) его функции автоматически переходят на резервный (Standby) без разрыва сетевых соединений, сводя к минимуму простои; обслуживание без прерывания работы сети: плановое обновление или ремонт ведущего устройства можно проводить без вывода сети из эксплуатации, пока резервный модуль поддерживает ее работу.

Первая фаза реализации AqStack HA включает работу ключевых функций: протоколов STP/RSTP/MSTP, статической и динамической (LACP) агрегации каналов, а также управления PoE и локальными пользователями.

Второе важное обновление — поддержка субинтерфейсов уровня 3 (L3 subinterfaces). Функция позволяет эффективно изолировать трафик и оптимизировать использование портов.

Преимущества и области применения: экономия ресурсов: на одном физическом порту или агрегированном канале можно создать несколько независимых маршрутизируемых сетей; безопасность и соответствие требованиям: решение подходит для логического разделения трафика разных арендаторов ЦОД, контуров КИИ или подразделений компании при использовании общей физической линии.

«Открытая публикация деталей релиза и планов развития — часть нашей стратегии, основанной на принципе доверия. Мы последовательно развиваем AqNOS, чтобы она в полной мере отвечала потребностям российских корпоративных заказчиков и операторов ЦОД», — сказал Артем Дрожжин, директор департамента телекоммуникационных решений.

