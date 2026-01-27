Все и сразу: интерес к агрегаторам ИИ в 2025 г/ вырос более чем в пять раз

Россияне все активнее используют агрегаторы нейросетей — аналитики Yota зафиксировали рост интереса к таким платформам за 2025 г. в 5,5 раза. Пик использования пришелся на август 2025 г. (доля трафика в этом месяце составила 20%), сентябрь 2025 г. (14%) и октябрь 2025 г. (21%). Об этом CNews сообщили представители Yota.

Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, и упрощают генерацию контента для работы, учебы и творчества.

По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Наиболее востребованные площадки — syntx.ai и higgsfield.ai (у каждой по 31%), следом идут ask.chadgpt.ru (14%), rugpt.io (9%) и gptunnel.ru (6%). Самый сильный рывок по динамике обращений сделал higgsfield.ai — за год трафик тут взлетел почти в 50 раз, у ask.chadgpt.ru — вдвое, а у syntx.ai — практически вполовину.

Количество пользователей агрегаторов нейросетей тоже резко увеличилось — в октябре 2025 г. их стало на 83% больше, чем в январе 2025 г. Больше всего пользователей оказалось из Москвы, Новосибирска и Питера, а также из Омска, Уфы и Астрахани.

Чаще всего такими сервисами пользуется мужская аудитория: их доля составляет 58% трафика и 55% от всех пользователей. Девушки немного отстают, обеспечивая 42% трафика и составляя 45% аудитории.

Самая активная возрастная группа — те, кому от 26 до 35 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают треть всего контента. Вторая по активности категория — пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — доля каждых составила ниже 10%.