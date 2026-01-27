CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Тренировки с часов Amazfit теперь напрямую синхронизируются с приложением Simpla

Смарт-часы Amazfit получили официальную интеграцию с российским спортивным приложением Simpla. Пользователи Amazfit теперь могут автоматически синхронизировать данные о тренировках прямо с часов в приложение Simpla, формируя единую экосистему для тренировок, анализа и отслеживания прогресса. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Интеграция Amazfit и Simpla упрощает тренировочный опыт для пользователей с разным уровнем подготовки — от тех, кто только начинает заниматься бегом, до опытных спортсменов, работающих над улучшением личных результатов.

Simpla — российская платформа для отслеживания беговых и других спортивных тренировок, ориентированная на развитие локального спортивного сообщества. Интеграция с Amazfit позволяет автоматически передавать в приложение данные о тренировках, активности и восстановлении, делая анализ прогресса более удобным и наглядным.

Интеграция предусматривает: автоматическую передачу тренировок с часов Amazfit в аккаунт Simpla; отсутствие ручного ввода и дублирования данных; единую историю активности и понятную аналитику в одном приложении.

