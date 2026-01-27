CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российская аналитическая система AW BI внедряется в программы подготовки кадров для обеспечения устойчивости ИТ-отрасли

В 2026 г. рынок бизнес-аналитики в России сталкивается с дефицитом профильной экспертизы, который становится одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие отрасли. Для ускорения возврата инвестиций от внедрения аналитических систем компании нуждаются в подготовленных специалистах. Об этом CNews сообщили представители «Барс Груп».

В ответ на этот вызов AW BI реализует стратегию формирования кадрового резерва через интеграцию своей аналитической платформы в образовательные программы.

AW BI — российская платформа бизнес-аналитики для работы с данными и принятия управленческих решений.

Ключевые образовательные инициативы AW BI

Казанский (Приволжский) федеральный университет: в Институте управления, экономики и финансов более 100 студентов 3 курса направления «Менеджмент» приступают к изучению AW BI. Данная инициатива направлена на подготовку будущих управленцев, принимающих решения на основе данных.

Образовательная онлайн-платформа «Нетология»: партнерство вышло за рамки разовых лекций. AW BI уже стал частью подготовки аналитиков, а с конца января 2026 г. система включается в новый курс по бизнес-анализу наравне с Power BI и DataLens. Это дает нашим выпускникам актуальный набор инструментов, востребованный на рынке труда сегодня.

Комсомольский-на-Амуре государственный университет: в рамках сотрудничества теория закрепляется практическим онлайн-курсом «Прикладная информатика в экономике». Студенты 3 и 4 курсов используют AW BI в учебном процессе, что позволяет им формировать портфолио и получать практический опыт работы с системой.

Комплексный подход в сфере образовательных технологий гарантирует, что выпускники придут в бизнес с готовым набором знаний. Это создает фундамент для устойчивого развития всей индустрии бизнес-анализа в России.

