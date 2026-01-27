CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM

Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector.

Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анализа поведения системных метрик и выявления отклонений в режиме реального времени. Благодаря этому пользователи SpaceVM смогут автоматически выявлять аномалии в потреблении виртуализированных ресурсов — CPU, оперативной памяти, хранилища и сетевых каналов. Это позволит значительно сократить время диагностики проблем, связанных с вычислительными мощностями, оперативно реагировать на потенциальные инциденты и предотвращать деградацию сервисов.

Интеграция также открывает возможности для прогнозирования нагрузки и планирования расширения ресурсов. Решение от Nexign выявляет закономерности и сезонность использования ресурсов, что позволяет оптимизировать инфраструктурные затраты и повысить эффективность работы виртуальных сред.

«Совместимость Nexign Anomaly Detector с платформой SpaceVM — это шаг к повышению прозрачности и эффективности управления виртуализированными системами. Она позволит пользователям управлять производительностью инфраструктуры, быстро реагировать на изменения нагрузки и рациональнее использовать ресурсы, тем самым оптимизируя мощности и затраты», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Подтверждённая совместимость SpaceVM с Nexign Anomaly Detector — это важный шаг к построению по-настоящему интеллектуальной ИТ-инфраструктуры. Интеграция с системой анализа аномалий позволяет нашим заказчикам не просто наблюдать за состоянием виртуальных сред, а переходить к проактивному управлению — заранее выявлять зоны риска, прогнозировать рост нагрузки и принимать обоснованные решения по развитию инфраструктуры. Для нас принципиально, чтобы экосистема Space была открыта для лучших отечественных решений и давала клиентам максимальную отдачу от интеграций», — отметил Дмитрий Смирнов, руководитель департамента качества Space («Даком М»).

