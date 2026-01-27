CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: государственные услуги — в мессенджере Max

От QR-кодов документов до школьных и домовых чатов — все в одном мессенджере. Rакими государственными услугами россияне пользуются в Max. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Цифровой ID в Max

Более 1,5 млн Цифровых ID создано в Max.

В 40 тыс. магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+.

600 тыс. покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Max совершили пользователи мессенджера.

Учетная запись «Госуслуг12 млн пользователей портала применяют код в Max в качестве дополнительной защиты входа

Более 160 млн уведомлений о статусах получения услуг на портале направлено в Max.

Сервисы МФЦ

Более 1,6 млн человек используют чат-бот МФЦ для консультаций по услугам.

Почти 540 тыс. раз пользователи записались на прием в МФЦ в Max.

Образование

Почти 2 млн человек используют приложение «Госуслуги Моя школа» в «Сферуме».

Более 20 млн школьников, учителей и родителей состоят в школьных чатах.

Более 1 млн студентов общаются в чатах вузов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В России создана система управления роботом сигналами головного мозга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще