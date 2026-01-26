Severstal Ventures инвестировала в разработчика роботизированных решений для металлургии

«Северсталь» приобрела долю в 25% в компании «Инновотех» − разработчике роботизированных решений для футеровки и торкретирования тепловых агрегатов, прежде всего в металлургии. Сделка предполагает также долгосрочный контракт с «Северсталью» на внедрение роботизированного комплекса, что позволит «Инновотеху» расширить продуктовую линейку, улучшить операционные показатели и поможет обеим компаниям достигать бизнес-целей.

Торкретирование и футеровка критически необходимы для защиты промежуточных и сталеплавильных ковшей, конвертеров и другого оборудования от экстремальных условий эксплуатации. Эти процессы защищают агрегаты от воздействия высоких температур, обеспечивают механическую и химическую стойкость, продлевают срок эксплуатации оборудования. Работы требуют привлечения высококвалифицированных специалистов-огнеупорщиков и связаны с тяжелыми условиями труда, а их автоматизация представляет серьезную техническую задачу.

Роботизированное решение Smart LR от «Инновотех» будет внедрено на производственной площадке Череповецкого металлургического комбината. Технология позволит повысить безопасность труда огнеупорщиков за счет исключения людей из потенциально опасной зоны, а также обеспечить стабильное качество футеровки и торкретирования. Специалисты смогут переключиться на другие задачи, а также будут контролировать ход работ. Внедрение робота ожидается в 2027 г.

«Робототехника - один из стратегических фокусов Severstal Ventures. Мы уже инвестировали в российские и зарубежные компании, применяющие роботов в производстве композитов, такие как Airborne и ТКТ. Сегодня одним из мировых лидеров в робототехнике является Китай. Мы глубоко понимаем китайский рынок технологических инноваций для металлургии, изучаем опыт других стран и всегда сравниваем технологии с высшими мировыми стандартами. Технологий футеровки, сопоставимых с «Инновотехом», мы не нашли и решили инвестировать. Сейчас нас особенно привлекают решения, способные быстро дать осязаемый эффект для нашего производства. Поэтому мы ищем перспективные компании, с которыми можно работать и как с подрядчиками. Ранним инвестором «Инновотеха» является наш давний партнёр — инвесткомпания Kama Flow, и мы рады объединить усилия. Важно и то, что подобные технологии невозможно довести до совершенства без производственной экспертизы — здесь «Северсталь» играет ключевую роль, воплощая свой принцип «Достичь большего вместе», — сказал Илья Павлов, руководитель фонда Severstal Ventures.

«Мы были первыми инвесторами, которые четыре года назад поддержали команду «Инновотех» в создании прорывных решений для роботизации процессов в металлургической отрасли. За это время команда показала впечатляющие результаты, выведя на рынок роботизированный комплекс для футеровки, не имеющий мировых аналогов. Мы рады приветствовать в числе стратегических партнеров проекта лидера отрасли — «Северсталь», одну из самых технологически продвинутых металлургических компаний в мире. Её участие задает новый, высочайший уровень развития и открывает мощные перспективы для совместной работы по роботизации промышленности в России и за рубежом», — отметил Павел Охонин, партнёр Kama Flow.

«Для нас большая честь присоединиться к «Северстали» — одной из ведущих металлургических компаний страны, которая разделяет нашу веру в то, что подлинная страсть к инновациям и их реальное внедрение в производство являются основой устойчивого роста. «Инновотех» разрабатывает уникальные в мире роботизированные комплексы для металлургии, которые автоматизируют рутинные ручные операции, снижая нагрузку на персонал, минимизируя риски и открывая новую главу в развитии сталеплавильной отрасли», — сказал Алексей Спирин, основатель и директор компании «Инновотех».