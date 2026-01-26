CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский бизнес массово переходит с покупки на аренду облачных GPU-серверов для работы с ИИ и VDI — исследование «Рег.облака»

Российский рынок выделенных GPU-серверов (bare-metal) в 2025 г. завершил этап экспериментов и сформировался в устойчивый корпоративный сегмент. По данным «Рег.облака», компании все чаще выбирают аренду выделенных GPU-серверов как альтернативу капитальным затратам на собственное оборудование, что отражается в резком росте бюджетов и повторных заказов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Облачный и bare-metal провайдер «Рег.облако» зафиксировал увеличение спроса на выделенные GPU серверы на 45%. При этом совокупная выручка за 2025 г. выросла на 133%. Динамика отражает системный переход бизнеса к модели аренды высокопроизводительных вычислений, прежде всего в Enterprise-сегменте. О зрелости рынка свидетельствует и высокая доля повторных заказов: 87% клиентов, прежде всего из сегмента среднего и крупного бизнеса, воспользовавшихся выделенными серверами и заказывали услугу в «Рег.облаке» повторно.

GPU представляют собой сервер с мощным графическим процессором, в первую очередь предназначенный для высоконагруженных задач, работе с искусственным интеллектом, машинным обучением, цифровой обработки изображений и ускорения вывода компьютерной графики и других ресурсоемких задач бизнеса.

Основными заказчиками bare-metal GPU остаются компании из сферы ИT (50%), еще 17% — торговля и 11% — компании из сферы услуг. В разрезе сценариев использования лидируют задачи, связанные с машинным обучением и искусственным интеллектом — на них приходится около 60% спроса. 30% использования связано с VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов) как базовым инструментом для корпоративной инфраструктуры, а 10% — с рендерингом сцен (процессом создания финальных изображений и видеороликов из 3D-моделей), где аренда GPU позволяет выполнять ресурсоемкие задачи разово и без долгосрочных вложений.

«Мы видим, что сегмент bare-metal GPU окончательно закрепился как инфраструктурное решение для среднего и крупного бизнеса, которому нужны гарантированная производительность и полный контроль над ресурсами. Большинство клиентов арендуют сервер сроком от одного года с ежемесячной оплатой, это позволяет избегать капитальных затрат и рисков, связанных с закупкой оборудования, что особенно актуально с ростом цен на ИT-инфраструктуру. При этом разовые сценарии — на несколько дней или месяцев — остаются востребованными в нишевых задачах», — отметил Сергей Белов, операционный директор «Рег.облака».

Наиболее популярной конфигурацией стали серверы с 8–12 высокопроизводительными ядрами, 128 ГБ оперативной памяти, двумя SSD/NVMe-накопителями суммарным объемом 4 ТБ и одной GPU уровня RTX A5000. Такие конфигурации оптимально закрывают задачи ML/AI, VDI и вычислительных нагрузок без избыточных затрат, что и формирует устойчивый спрос на рынке.

Bare-metal GPU были запущены в «Рег.облаке» в 2019 г. А в 2024 г. в продуктовом портфеле провайдера появились облачные серверы с GPU, предназначенные для краткосрочных задач, тестирования и обучения нейросетей в облачных средах.

