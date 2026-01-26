CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«НЛМК ИТ» совместно с ITFB Group модернизировала систему управления данными

«НЛМК ИТ» и ITFB Group завершили совместную работу по оптимизации инструментов загрузки данных в корпоративное хранилище группы НЛМК. В рамках проекта были реализованы локальные доработки Input Data Hub — инструмента для загрузки больших файлов, а также проведён пилотный проект по декомпозиции файлов хранилища на одном из потоков. Эти изменения позволили повысить стабильность и удобство работы с данными на выбранных участках системы. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group.

Проект охватил несколько ключевых направлений: повышена надёжность интеграции с системами управления производством и учетом, значительно ускорены процессы загрузки больших файлов во внутренний инструмент Input Data Hub, а вся архитектура Hadoop-стека стала гибче и проще для сопровождения. Совместная команда внедрила интеллектуальный контроль целостности данных, оптимизировала алгоритмы обработки, расширила поиск шаблонов и упростила взаимодействие пользователей с системой.

«Благодаря этому проекту мы сделали свой цифровой фундамент надёжнее и гибче. Партнёрство с ITFB Group помогло устранить технические ограничения и повысить качество управленческой аналитики для всей компании», — сказал Антон Устюгов, руководитель направления по управлению данными «НЛМК ИТ».

«Проекты подобного уровня требуют не просто технических компетенций, а глубокого понимания логики хранилищ данных и ETL-архитектуры. Мы смотрим на DWH не как на набор инструментов, а как на живую систему, где важно предсказать, как одно изменение повлияет на всё остальное. В этом и есть сила нашей экспертизы — строить масштабируемые, устойчивые и понятные заказчику решения», — сказала Наталья Романова, директор по развитию ITFB Group.

Для группы НЛМК работа с данными — стратегический актив, лежащий в основе эффективного производства, анализа, планирования и логистики. Реализованный проект заложил прочную основу для дальнейшего развития информационной инфраструктуры и совершенствования аналитических инструментов группы НЛМК.

