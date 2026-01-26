CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Хи-Квадрат» предоставила доступ к новой версии платформы Xsquare

Компания «Хи-Квадрат» открыла доступ к обновленной версии платформы Xsquare для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем. Xsquare 6.3 доступна на демостенде, который содержит несколько сотен примеров использования всех компонентов Xsquare – как по отдельности, так и в связке друг с другом. Полный список изменений представлен на сайте разработчика.

В конце 2025 г. «Хи-Квадрат» анонсировала Xsquare 6.0 с поддержкой Oracle Database и визуальным конструктором интерфейсов. Позднее версию передали партнерам и в учебные центры для тестирования. За короткий период команда получила обширную обратную связь от пользователей, на основе которой подготовила обновление до версии 6.3. В новой версии реализовано свыше 100 изменений и улучшений.

Основные усилия были направлены на три ключевых направления: расширение возможностей работы с Oracle Database, внедрение инструментов для командной разработки и повышение удобства работы в среде разработки. Дополнительно усилены механизмы безопасности и оптимизирована производительность серверной части.

Главным нововведением стало добавление Oracle в качестве полноценного типа базы данных для источников данных наравне с PostgreSQL. Платформа поддерживает как SQL-запросы, так и PL/SQL-блоки, автоматически определяет входящие параметры и включает валидации для Oracle.

Для командной разработки реализована интеграция с Git на уровне ядра платформы. Разработчики получили возможность управлять версиями и откатами непосредственно из интерфейса среды разработки. Это устраняет необходимость использования сторонних инструментов.

Существенно переработан интерфейс редактора страниц. Панель компонентов теперь расположена непосредственно на странице, получила компактный вид с иконками и два режима работы. Добавлены функции сворачивания панелей и управления отображением элементов для ускоренного создания интерфейсов.

Доработан механизм аутентификации OIDC с возможностью интроспекции токенов, что повышает защищенность приложений. Серверная часть получила переработанные механизмы замены строк подстановки и вычисления контрольных сумм для повышения стабильности, обновлены компоненты ядра и улучшена работа интерфейсных элементов.

«Мы непрерывно совершенствуем нашу платформу, прислушиваясь к пожеланиям и замечаниям пользователей. Активная обратная связь позволила быстро перейти от версии 6.0 к версии 6.3. Эта работа продолжится, потому что потенциал в развитии возможностей интеграции с Oracle и расширении инструментов для командной разработки еще не исчерпан. Наша цель – дать компаниям удобный инструмент для модернизации устаревших корпоративных систем и ускорения разработки новых решений», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

