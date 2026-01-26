DoTrace — новый сервис для этичного применения ИИ в научных публикациях

На фоне роста использования генеративного ИИ в образовании и науке появился DoTrace — новый специализированный сервис для работы с научными и академическими текстами, ориентированный на этичное и контролируемое применение ИИ. Продукт разработан компанией «Думейт», создан совместно с исследователями и учитывает реальные сценарии академической работы. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

За последние два года искусственный интеллект стал повседневным инструментом для студентов, преподавателей и исследователей. Это не удивительно, массовые ИИ-ассистенты изначально создавались как универсальные инструменты для широкой аудитории. Но в идеологию массовых ИИ инструментов не заложены требования научной этики, специфика работы с источниками и риски, связанные с галлюцинациями, что особенно критично при подготовке научных и учебных материалов.

В ответ на этот запрос был разработан DoTrace — цифровой «напарник» для работы с научными текстами, который позволяет автоматизировать рутинные задачи, сохраняя контроль и прозрачность процесса.

Одной из ключевых особенностей DoTrace является автоматическое формирование полного отчета о работе с текстом. Он фиксирует, какие действия выполнялись с помощью ИИ, в каком объеме и в каком контексте. Это позволяет пользователю заранее понимать, как работа будет выглядеть при проверке и снижает риски, связанные с детекторами ИИ-текста.

«Сегодня ИИ уже стал частью научной и образовательной практики, но правила его использования остаются чрезвычайно размытыми. Именно поэтому предложение о частичной легализации использования ИИ через создание централизованной цифровой среды, с которой 25 января выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, так важна и своевременна», — сказал Юрий Чехович, основатель компании «Думейт».

В DoTrace искусственный интеллект используется в роли помощника, а не соавтора. Пользователь может делегировать ИИ рутинные задачи — поиск источников, реферирование, перевод, проверку орфографии и грамматики, поиск определений, уточнение формулировок, перенос данных в нужные разделы работы или адаптацию текста под академический стиль. Управление происходит через чат на естественном языке, без необходимости использовать сложные команды или шаблоны.

При этом ключевые решения остаются за автором. Сервис не подменяет исследовательскую работу, а помогает сосредоточиться на содержании, логике и научной новизне, снимая нагрузку с повторяющихся и технических операций.

DoTrace поддерживает работу с несколькими ИИ-моделями, включая GPT-5 mini, GROK 4.1, GPT-5 (Low Effort), GPT-5 и QWEN3 30b. Пользователь может выбирать модель в зависимости от задачи — балансируя между скоростью ответа и глубиной анализа.

Кроме того, DoTrace поддерживает систему верстки LaTeX, как привычную среду для работы с научными текстами. Это позволяет корректно оформлять таблицы, графики, математические, физические и химические формулы — ключевые элементы профессиональных научных документов.

DoTrace создавался и развивается в тесном взаимодействии с исследователями, научными работниками и преподавателями. Весь функционал адаптирован под реальные рабочие потребности и процессы. Цель DoTrace — переместить работу автора с генеративными моделями из серой зоны в прозрачный и управляемый процесс, где технология помогает исследователю, а не подменяет его. «DoTrace строился нами, как инструмент, который позволяет работать с ИИ осознанно и прозрачно — так, чтобы у автора сохранялся контроль над текстом, а у научного сообщества не возникало вопросов к его легитимности», — сказал Юрий Чехович.