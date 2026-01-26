«Диасофт» создает автотесты с помощью ИИ в экосистеме Digital Q

Компания «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, интегрировала искусственный интеллект (ИИ) в процесс генерации автотестов. ИИ на платформе Digital Q.GPT внедрен в производственный процесс по созданию программных продуктов, реализованных в микросервисной архитектуре на базе платформ экосистемы Digital Q. Таким образом, компания полностью автоматизировала создание тестов для сложных событийных API. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ранее полная автоматизация создания автотестов была возможна только для стандартных CRUD API, поведение которых достаточно предсказуемо. Тестирование же уникальных бизнес-событий, каждое из которых обладает своей сложной логикой, требовало ручной, трудоемкой работы тестировщиков. Теперь эта задача делегирована ИИ: он на основе предоставленного на вход сценария анализирует контракты API, тестовые данные на стенде и далее пишет код автотеста на Groovy или другом популярном языке программирования.

До тех пор, пока API не покрыто автотестами, продвижение сервиса к клиенту блокируется. Успешное прохождение автотестов – обязательное условие для любого продукта перед его выпуском в продакшн.

«Мы внедрили культуру обязательного тестового покрытия. Это обязательное требование. Продукт, который не прошел через автотест, не попадает в релиз», — сказал Александр Захаров, директор департамента по инструментам и технологиям выпуска версий и тестированию компании «Диасофт».

Ключевой задачей для тестировщика становится не написание кода теста, а разработка сценария тестирования и верификация финального работающего варианта автотеста.

Добавление ИИ в процесс автоматической генерации тестов усиливает команду тестирования, ускоряет разработку в целом, повышает надежность продукта и освобождает команду от рутины, позволяя сосредоточиться на сложных сценариях и бизнес-ценностях.