CRM-решения «1С-Рарус» вошли в тройку лидеров рейтинга CNews

ИТ-издание CNews опубликовало ежегодный рейтинг российских CRM-систем. В тройке лидеров — линейка решений «1С:CRM» совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус». Эксперты отметили технологические возможности программ, развитие ИИ-модулей, уровень зрелости вендора и качество поддержки системы.

Аналитики агрегатора CNewsMarket ежегодно выпускают сравнительные обзоры по основным видам корпоративных ИТ-продуктов и услуг. По итогам 2025 г. в тройку лидеров рейтинга CRM-систем вошли решения фирмы «» — линейка «1С:CRM», разработкой, развитием и поддержкой которой занимается компания «1С-Рарус».

Рейтинг строился на основе 10 параметров, включающих около 80 критериев: функциональные возможности (шесть параметров), качество ИИ-инструментов, кибербезопасность, расширения для интеграций и архитектурные особенности.

Решения «1С:Предприятие 8. CRM» получили высокие оценки за качество клиентской поддержки и уровень зрелости вендора. Важное преимущество — интеграция в экосистему продуктов «1С» и крупнейшая в России партнерская сеть, включающая разработчиков и специалистов, способных внедрить и адаптировать систему под бизнес-задачи.

Линейка «1С:CRM» включает продукты для разного масштаба бизнеса: «Базовая», «Стандарт», «Проф» и «Корп»-версии, решение с объединенным функционалом «1С:Управление торговлей» и «1С:CRM», а также модули для встраивания в системы ERP-уровня.

Компания «1С-Рарус» использует в своих решениях ИИ-технологии: для аналитики, персонализации коммуникаций и автоматизации задач, обработки звонков и анализа тональности общения, что повышает точность прогнозов и улучшает клиентский опыт.

Михаил Лапин, руководитель департамента межотраслевых решений компании «1С-Рарус»: «Высокие позиции в рейтингах — это признание зрелости нашего продукта и правильности выбранного курса развития. Важная задача для нас — перевод линейки решений на платформу «1С:Предприятие 8.5» с кардинально обновленным интерфейсом и встроенным AI-ассистентом. Мы стабильно растем и продолжаем инвестировать в технологии, которые приносят реальную пользу нашим заказчикам».

