CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Кадры Цифровизация Электроника
|

Академия Eltex запускает курс по коммутации и маршрутизации для начинающих инженеров

Академия Eltex запускает новый начальный курс «Коммутация и маршрутизация Eltex». Программа рассчитана на 40 академических часов – это пять дней интенсивного обучения с теорией и практикой. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Курс охватывает восемь тематических блоков – от фундаментальных концепций и основ компьютерных сетей до стека протоколов TCP/IP и детального разбора уровней модели OSI.

«Академия Eltex — образовательный проект, где мы даем фундаментальные знания в области телекоммуникаций, а также обучаем тонкостям работы с оборудованием Eltex», — сказал Александр Шабалин, руководитель проекта.

Особый акцент в новом курсе сделан на канальном и сетевом уровнях: подробно рассматриваются процессы коммутации и маршрутизации, технологии NAT и VLAN, а также их практическая реализация на оборудовании Eltex. После каждого теоретического блока — лабораторные работы на учебном стенде.

В конце курса — финальный экзамен в форме тестирования. Успешно сдавшие получают сертификат об окончании курса, подтверждающий полученные знания и навыки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще