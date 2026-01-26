Академия Eltex запускает курс по коммутации и маршрутизации для начинающих инженеров

Академия Eltex запускает новый начальный курс «Коммутация и маршрутизация Eltex». Программа рассчитана на 40 академических часов – это пять дней интенсивного обучения с теорией и практикой. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Курс охватывает восемь тематических блоков – от фундаментальных концепций и основ компьютерных сетей до стека протоколов TCP/IP и детального разбора уровней модели OSI.

«Академия Eltex — образовательный проект, где мы даем фундаментальные знания в области телекоммуникаций, а также обучаем тонкостям работы с оборудованием Eltex», — сказал Александр Шабалин, руководитель проекта.

Особый акцент в новом курсе сделан на канальном и сетевом уровнях: подробно рассматриваются процессы коммутации и маршрутизации, технологии NAT и VLAN, а также их практическая реализация на оборудовании Eltex. После каждого теоретического блока — лабораторные работы на учебном стенде.

В конце курса — финальный экзамен в форме тестирования. Успешно сдавшие получают сертификат об окончании курса, подтверждающий полученные знания и навыки.