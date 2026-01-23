Треть россиян тратит на умные устройства более 100 тысяч рублей

С каждым годом в квартирах появляется все больше умных гаджетов. Однако пока жители охотнее пользуются устройствами, с которыми проще разобраться и договориться. Так, самыми популярными решениями оказались приложения для управления и умная колонка. Ими пользуется больше половины опрошенных — 51%, следует из данных исследования аналитиков компании Baza Development. Об этом CNews сообщили представители Baza Development.

Большая безопасность пространства для жизни мотивирует людей осваивать новые технологии быстрее. Так, с датчиками протечки уже знакомы 29% респондентов, температуры и влажности — еще 22% участников исследования. Базовыми элементами воспринимаются системы управления электрикой (18%), приточной вентиляции и бризеры (17%). А вот умные терморегуляторы для радиаторов более редкая опция, опыт управления ими есть лишь у 13% респондентов.

Мнения о выгоде при использовании сервисов умного дома оказались диаметральными. Большинство участников опроса (60%) точно знают, сколько экономят на ЖКХ с умным домом: до 1 тыс. руб. в месяц — 15,2% опрошенных, до 3 тыс. руб. в месяц — 7% респондентов, до 5 тыс. руб. в месяц —10,5% и более 5 тыс. руб. — 15,8% участников опроса. Часть респондентов (32%) думает, что «модные» технологии увеличивают расходы на ЖКХ. Скептически настроены 19% респондентов, которые считают инновации пустой тратой денег.

Однако умные устройства уже стали привлекательной покупкой для поклонников прогрессивных гаджетов. Более 100 тыс. руб. в год тратят на умный дом 31% опрошенных. Примерно столько же (27%) ограничивается суммой до 5 тыс. руб. Остальные тратят по-разному: в пределах бюджета несколько тысяч рублей. Связано это с логикой развития систем умного дома как платформ, которые собираются подобно конструктору по мере желаний резидента или стратегии управляющей компании.

Опрос также показал, что, несмотря на быстрое возникновение цифровых привычек в управлении квартирой, сомнения еще одолевают россиян. Четверть ответивших считает, что устройства умного дома экономят их время. Еще 11% продвинутых пользователей могут сами настроить хаб и сценарии. Однако есть и те, кто признался в сложностях при пользовании приложением (16%), страхах зависимости от ИИ (18%) и негативного влияния умных колонок на детей (36%). По мере получения опыта доверие и престиж обладания умными устройствами растет — и уже 16% респондентов говорят, что с ними чувствуют себя более успешными.

«Умные устройства снимают с жителей множество тревог, связанных с инженерными коммуникациями, электрикой. Есть и простые решения, которые добавляют заботы в привычный день. Когда утром вас ждут теплые полотенца, потому что обогреватели в ванной запрограммированы, а все приборы отключаются одним действием или голосовой голосовой командой колонке. Квартиры, оснащенные умными датчиками, — один из этапов цифровизации жилой среды. Девелоперы первыми заглядывают в будущее, добавляя сервисы, которые становятся со временем общепринятыми стандартами комфорта. Повышает экономическую эффективность от эксплуатации системный подход при проектировании и интеграции систем умного дома в каждую квартиру», — сказал основатель компании Baza Development Марк Заводовский.