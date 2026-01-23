CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Татарстан стал лидером по числу онлайн-мероприятий на отечественной платформе

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность татарстанцев по итогам 2025 г. Жители республики провели на платформе около 80 тысяч онлайн-встреч и вебинаров – по этому показателю Татарстан стал лидером в списке российских регионов без учета столичных Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольший интерес татарстанцев на «МТС Линк» вызвал ИИ-ассистент – использование этой функции в регионе в 2025 г. показало шестикратный рост по сравнению с предыдущим периодом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За прошедший год на платформе жители республики провели около 80 тыс. онлайн-мероприятий — это на 60% больше, чем в 2024 г. Онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в 2025 г. в регионе проходили в девять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей).

При этом татарстанцы и пользователи из других регионов стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день: это может быть связано с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта. За год пользователи отечественной платформы в Татарстане применяли ИИ-функции свыше 106 тыс. раз.

Наибольший прирост показала функция ИИ-ассистента – ее в 2025 г. татарстанцы по сравнению с 2024 г. использовали в шесть раз чаще. ИИ-ассистент помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций, отвечает на вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Трехкратный прирост показали инструменты для размытия и замены фона, саммаризации (подведение итогов) встреч и вебинаров, а также применение цифровых масок и визуальных эффектов. В два раза по сравнению с 2024 г. выросло использование автоматической расшифровки встреч и шумоподавления.

«Татарстанский бизнес и государственные учреждения активно внедряют в свою работу ИИ-инструменты. В бизнес-коммуникациях такие интеллектуальные функции упрощают и структурируют онлайн-взаимодействие, освобождая сотрудников от рутины и повышая эффективность их работы. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, ИИ-инструменты могут сэкономить до 12,2 часов в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя. В Татарстане в прошедшем году наиболее активными пользователями платформы «МТС Линк» стали организации из сферы бизнеса и образования, государственные учреждения, а также ИТ компании», – сказал директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.

