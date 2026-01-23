«Систэм Электрик» приняла участие в обеспечении автоматизации и энергоснабжения «СКА Арены»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала поставщиком оборудования и ПО для крупнейшего ледового стадиона в мире – «СКА Арены».

«СКА Арена» – это многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге, вмещающий до 21500 зрителей во время хоккейных матчей и концертов. Одной из ключевых особенностей арены является медиакуб площадью 810 м² – самый крупный в Европе.

Для управления системами объекта использована универсальная SCADA Systeme Platform – российское программное обеспечение для промышленных и ответственных гражданских объектов. Она позволяет строить быстродействующие, масштабируемые и отказоустойчивые системы любой сложности. Возможности решения полностью охватывают верхний уровень архитектуры АСУ. Оно также применяется в новом корпусе Третьяковской галереи, ЦОД IXcellerate и других значимых проектах.

Для стабильного энергоснабжения «СКА Арены» были использованы источники бесперебойного питания (ИБП) серии Uniprom. ИБП этой серии предназначены для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ-помещениях. Преимуществами ИБП Uniprom являются широкий диапазон рабочих температур, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также совместимость с различными системами дистанционного мониторинга.

Кроме того, «Систэм Электрик» поставила комплектующие для оперативной замены установленного оборудования Schneider Electric: оборудование низкого напряжения Systeme Electric, разработанные под требования российского рынка частотные преобразователи SystemeVar Hertz со специализированным Пожарным режимом работы, а также оборудование конечного распределения Systeme Electric и Dekraft.