Москвичи скачали приложение «Моя Москва» более 1,5 млн раз в 2025 году

Жители столицы ежедневно пользуются приложением «Моя Москва» для решения повседневных задач. С его помощью москвичи оплачивают коммунальные счета и передают показания счетчиков, следят за здоровьем, планируют досуг и др.В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что с 2019 г. горожане скачали приложение почти 9 млн раз, из них более 1,5 млн в 2025 г.

В 2025 г. приложение обновилось. Одно из ключевых изменений — обновленный главный экран. Теперь все услуги и сервисы собраны по тематическим разделам – «Семья», «Дом», «Досуг» и др. Для удобства пользователей на главном экране отображаются виджеты — здесь появляются уведомления о записи к врачу, актуальные показания счетчиков и др.

«Приложение «Моя Москва» уже семь лет помогает горожанам решать ежедневные задачи и заботиться о близких. В нем собраны самые востребованные услуги и сервисы портала mos.ru, воспользоваться которыми можно с экрана своего смартфона в любом удобном месте. Приложение востребовано у москвичей: за все время жители воспользовались его сервисами около 200 млн раз, а ежемесячно приложением пользуются в среднем 1,2 млн горожан», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Чаще всего в 2025 г. жители пользовались сервисами по передаче показаний счетчиков воды и электричества - около 5,1 млн раз. В приложении можно не только внести показания за расчетный период, но и просматривать архив, а в случае с потреблением воды даже следить за ее расходом на графиках.

Еще один из самых используемых сервисов приложения – «Платежи». В 2025 г. им воспользовались около 5 млн раз. В «Моей Москве» отображаются счета на оплату единого платежного документа, штрафы и другие начисления. Для удобства можно воспользоваться функцией «пакетной» оплаты: в разделе «Платежи» нужно выбрать несколько или все счета, найденные на основании сведений в профиле, и оплатить их все одновременно.

С помощью приложения родители школьников могут узнавать, когда ребенок пришел в школу – для этого достаточно настроить уведомления о посещении. Этим сервисом в 2025 г. воспользовались 4,2 млн раз. Кроме того, в «Моей Москве» можно записать детей в кружки и секции, оформить заказ питания в школьной столовой и пополнить карту «Москвенок».

Чтобы пользоваться всеми возможностями «Моей Москвы» максимально эффективно, необходимо авторизоваться в приложении с помощью Mos ID – учетной записи на портале mos.ru, а также добавить необходимые сведения в личном кабинете. Например, указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета электроэнергии и воды, чтобы оплачивать счета за квартиру (можно добавить несколько адресов, например, свой и своих родителей), и указать номера СТС и водительского удостоверения, чтобы получать уведомления о начислении штрафов.

При необходимости пользователи «Моей Москвы» могут открыть полный каталог услуг. Он доступен в разделе «Услуги». Перейти к нему можно из основного меню приложения. Кроме того, на главном экране публикуются новости столицы, а в разделе «События» можно узнавать о значимых городских мероприятиях и отслеживать статусы и дополнительную информацию по обращениям в службу поддержки.

Официальное приложение портала mos.ru «Моя Москва» запущено в 2019 г. и входит в число наиболее востребованных у москвичей приложений, которыми они пользуются для решения повседневных бытовых вопросов.

Это и другие городские мобильные приложения можно найти на странице спецпроекта.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».