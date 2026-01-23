CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мегаплан» запустил прямую интеграцию с мессенджером Max

Система управления бизнесом «Мегаплан» запустила прямую интеграцию с российским мессенджером Max. Решение разработано командой «Мегаплана» самостоятельно — без сторонних посредников и интеграторов. Это делает связку более стабильной, упрощает поддержку и помогает бизнесу экономить на внедрении и сопровождении.

Интеграция стала частью общей стратегии поддержки отечественных ИT-решений и развития экосистемы российских цифровых продуктов. Для компаний это означает рабочий инструмент, который встраивается в существующие процессы и соответствует курсу на импортозамещение.

С помощью интеграции бизнес может подключать чат-ботов Max напрямую к «Мегаплану» и использовать их как для общения с клиентами, так и для внутренних задач. Одна организация может создать и подключить до пяти чат-ботов — например, под разные сценарии продаж, поддержки или маркетинговых экспериментов.

Какие возможности получают пользователи

Единое окно поддержки. Все вопросы по работе интеграции решаются напрямую с разработчиком «Мегаплана», без цепочки подрядчиков.

Экономия бюджета. Нет затрат на услуги сторонних интеграторов и дополнительную поддержку.

Гибкость сценариев. До пяти чат-ботов в одной компании позволяют тестировать гипотезы, разделять потоки клиентов и автоматизировать разные бизнес-задачи.

Работа с клиентами и сотрудниками. Чат-боты можно использовать для диалогов с клиентами, а также для внутренних уведомлений: напоминаний о задачах, комментариях и изменениях в проектах.

Комплексная автоматизация. Интеграция учитывает, что «Мегаплан» — это не только CRM, но и таск-менеджер с автоматизацией бизнес-процессов.

Интеграция уже доступна пользователям «Мегаплана» и может быть настроена без сложных технических доработок. Работа по расширению ее функциональных возможностей будет продолжена.

