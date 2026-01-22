Впервые на Ozon: RFID-метки «Микрона» в розничной продаже

На маркетплейсе Ozon в линейке продукции «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва, добавились три новых позиции, NFC- и UHF-метки радиочастотной идентификации: NFC-метка М2525/0PEM, UHF-метки М2498/39С и M-Tag3D INTREPID-1UC универсального применения.

NFC-метка М2525/0PEM – самая популярная в линейке самоклеящаяся универсальная метка круглой формы с микросхемой MIK213ND первого уровня отечественного производства, используется для маркировки любых неметаллических предметов, в том числе бутылок с жидкостью, стабильно функционирует на пластике, дереве, стекле и картоне; рабочая частота 13,56 МГц, диаметр 25 мм.

UHF-метка М2498/39С – самоклеящаяся промышленная метка для маркировки неметаллических объектов, стабильно функционирует на стекле, пластике, дереве, картоне; рабочая частота 860-960 МГц, размер 24х98 мм. Данная метка успешно применяется для управления доступом транспорта на парковки и территории с автоматическим шлагбаумом/воротами, а также для технического сопровождения спортивных соревнований, в системах хронометража.

Метка в пластиковом корпусе «Балчуг Mikron M-Tag3D INTREPID-1UC» специально разработана для удобной удаленной идентификации объектов малых архитектурных форм (МАФ) с учетом условий их эксплуатации, стабильно функционирует на пластике, дереве, металле и на комбинированных поверхностях, защищена от неблагоприятных погодных условий и механических воздействий; максимальная дальность считывания до 15 м, рабочая частота 860-960 МГц, размер 21х84х10 мм.

«Метки М2525/0PEM и М2498/39С доступны на Ozon в комплектах по 10 штук, а метка «Балчуг» – поштучно, это открывает возможность покупки и полевых экспериментов всем заинтересованным в применении современных технологий для автоматизации производственных и логистических процессов, различных задач и сценариев цифровизации. Каждый может найти для себя техническое решение для конкретного случая и условий, RFID-технологии применимы практически во всех сферах», – сказал Василий Волосов, директор по продажам RFID и IT компании «Микрон».

RFID-метки в наличии в каталоге Ozon в категории «Электроника / Охранные системы и видеонаблюдение / Электронные ключи и карты». Для работы с метками М2498/39С и «Балчуг» необходим мобильный RFID-считыватель.

В розничной продаже на маркетплейсе Ozon доступны также комплект микроконтроллеров и отладочные платы «MIK32 Амур», стабилизаторы положительного напряжения, наборы микросхем производства «Микрона» для промышленного применения в электроэнергетике, телекоммуникациях, автоэлектронике, промышленной электронике и системах безопасности, включенные в реестр отечественной промышленной продукции. Продукцию «Микрона» на Ozon уже приобрели более 700 разработчиков и радиолюбителей, заинтересованных в применении отечественных компонентов, а также в ознакомительных и образовательных целях.