«СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации

Компания АО «СтройТрансНефтеГаз» (АО «СТНГ»), участник российского строительного рынка, специализирующийся на реализации масштабных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

В строительной и промышленной сферах PDF является основным форматом для оформления технической, проектной и исполнительной документации. С ростом объемов электронного документооборота перед компанией встала задача обеспечить сотрудников надежным, функциональным и удобным инструментом, способным решать широкий спектр рабочих задач – от обработки сканированных чертежей до подготовки пакетов исполнительной документации. Для решения этой задачи АО «СтройТрансНефтеГаз» выбрал ContentReader PDF – российский редактор, позволяющий выполнять широкий спектр задач в работе с документами.

ContentReader PDF соответствует всем функциональным и технологическим требованиям заказчика, включая возможность редактирования текста и изображений непосредственно в PDF-файле, конвертацию документов в архивный формат PDF/A, работу с многостраничными документами со сложным форматированием и пакетами документов, расширенный поиск по распознанному тексту на сканах и изображениях.

Сегодня более 400 пользователей в 10 офисах компании по всей России, а также в представительстве в Белоруссии, используют ContentReader PDF в повседневной работе. Инженеры, производственно-технический отдел (ПТО), сметчики и другие специалисты получили возможность распознавать сканы и изображения в редактируемый текст, создавать PDF-документы из графических и текстовых файлов, объединять материалы разных форматов в единый файл.

Эти функции особенно востребованы в проектных и строительных подразделениях, где требуется оперативная работа с чертежами, сметами, актами выполненных работ и исполнительной документацией, часто представленной в виде сканов или больших многостраничных файлов.

Переход на ContentReader PDF также укрепил информационную безопасность компании. Работа с документами ведется исключительно в рамках корпоративного контура, без передачи данных в сторонние облачные сервисы. Это исключает риски утечки конфиденциальной информации, особенно актуальные при работе с проектной документацией на стратегически важных объектах.

«Внедрение интеллектуального редактора ContentReader PDF позволило нам оптимизировать ключевые процессы работы с документами и существенно снизить объемы бумажного документооборота. Это стало важным шагом в переходе на полноценный внутренний электронный документооборот и повышении операционной эффективности», — отметил Борис Алмазов, начальник управления поддержки пользователей департамента информационных технологий АО «СТНГ».

«Мы рады, что наши технологии становятся частью цифровой трансформации одной из крупнейших российских компаний в области промышленного строительства. ContentReader PDF эффективно работает с чертежами, сметами, исполнительной документацией и другими сложными материалами, которые ежедневно используют в работе инженеры и проектировщики. Его успешное внедрение в АО «СтройТрансНефтеГазе» подтверждает, что продукт полностью соответствует высоким требованиям отрасли, — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.