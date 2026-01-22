R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля

R-Style Softlab обновила адаптер для работы с платформой цифрового рубля в соответствии с Альбомом электронных сообщений версии 2026.01. Обновление реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле 2025 г. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности работы со счетами цифрового рубля, усиливает контроль операций и вводит дополнительные сценарии использования. В частности, обновлены форматы электронных сообщений для работы со счетами физических и юридических лиц, расширен состав данных по платежам для текущего и последующего контроля, реализованы переводы физических и юридических лиц в пользу государства, а также механизм управления согласиями юридических лиц на совершение операций.

Обновление отражает переход платформы цифрового рубля к более зрелой модели промышленной эксплуатации и формирует технологическую основу для его внедрения в 2026 г.

Ключевые обновления Альбома электронных сообщений версии 2026.01

Обновлены форматы электронных сообщений для работы со счетами цифрового рубля физических и юридических лиц, включая получение данных по всем счетам или по отдельному счету.

Расширены форматы сообщений по платежам за счет передачи дополнительных сведений о плательщике и получателе.

Обновлен формат уведомления о переводах средств в пользу государственных органов.

Реализованы переводы физических и юридических лиц в пользу государства.

Внедрен механизм управления согласиями юридических лиц на проведение операций с цифровым рублем.

Андрей Кузнецов, руководитель направления «Цифровой рубль» R-Style Softlab: «Обновление Альбома электронных сообщений усиливает управляемость и прозрачность операций с цифровым рублем и расширяет практические сценарии его использования. Мы оперативно адаптировали решение под новые требования регулятора, обеспечив банкам готовность к следующему этапу промышленного внедрения цифрового рубля».