«Программный Продукт» и Gelarm реализовали совместный масштабный проект для транспортной отрасли

Группа компаний «Программный Продукт» и компания Gelarm завершили масштабный проект по модернизации и развитию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). Работы велись с 2023 года; итогом стал перевод системы в режим штатной эксплуатации, сопровождения, поддержки пользователей и дальнейшего развития функционала.

АСУ ТК — это платформа для автоматизации процессов государственного управления транспортным комплексом России, формирующая единое информационное пространство для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, транспортных операторов и организаций.

Система построена на базе платформенных решений и состоит из набора функциональных подсистем. Каждая подсистема включает автоматизированные рабочие места (АРМ), предоставляющие пользователям различные возможности. АСУ ТК обеспечивает сбор, обработку и анализ данных по всем видам транспорта, поддерживает принятие управленческих решений и контроль реализации государственных программ.

Компании «Программный Продукт» и Gelarm уже несколько лет успешно сотрудничают в реализации сложных и комплексных ИТ-проектов для государственного сектора, и модернизация АСУ ТК стала одним из ключевых совместных достижений. В рамках проекта были выполнены миграция унаследованной базы данных, унификация разнородных компонентов, разработанных на разных языках программирования, и приведение в единый формат системы управления инфраструктурой.

Первый этап проекта (завершён в 2023 году) был посвящён импортозамещению платформенных компонентов системы. Основной задачей стало обеспечение технологической независимости за счёт перехода на российские решения, а также подготовка инфраструктуры к безопасной и стабильной эксплуатации в новых условиях. В результате были обновлены подсистемы сбора данных и централизованного хранилища, информационного взаимодействия, ведения нормативно-справочной информации и метаданных, геоинформационная подсистема, а также подсистемы информационного и технического порталов и проектный архив — при полном сохранении ранее реализованного функционала.

На втором этапе были расширены аналитические и мониторинговые возможности системы. В частности, внедрена функциональная задача «Мониторинг грузопотоков в морских портах» (ФЗ «МГМП») для контроля контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока с возможностью масштабирования на всю страну. Также модернизированы модули анализа международного грузооборота, мониторинга железнодорожного и автомобильного транспорта, а также запущен специализированный модуль мониторинга ИТ-инфраструктуры АСУ ТК, обеспечивающий контроль доступности сервисов и оперативное оповещение о сбоях.

Третий этап (завершён в 2025 году) включал финальную техническую модернизацию и подготовку системы к стабильной эксплуатации. Были выполнены миграция схем и таблиц базы данных, разработаны веб-интерфейсы для формирования межрегионального транспортного баланса пассажирских перевозок, а также реализована функциональная задача по созданию единой базы пространственных и технических данных об объектах и субъектах транспортного комплекса.

Сегодня АСУ ТК функционирует в штатном режиме. Специалисты «Программного Продукта» и Gelarm обеспечивают её техническую поддержку, сопровождение пользователей и продолжают развитие системы в рамках государственной программы цифровой трансформации транспортного комплекса.