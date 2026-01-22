CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

МТС Web Services внедрила решение для управления обращениями и инцидентами в «Ашан»

Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services завершила внедрение сервиса для командной работы MWS Tables (входит в реестр российского ПО) для единой горячей линии в компании «Ашан». Проект охватывает весь цикл обработки обращений: от приема сообщений до их финального закрытия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые возможности MWS Tables были адаптированы совместно с заказчиком под реальные рабочие сценарии. Итоговое решение включает кастомную форму для приема обращений, работает на нескольких языках и поддерживает разные сценарии подачи информации – в том числе полностью анонимные. Для таких запросов создан отдельный защищенный чат, где заявитель может общаться без раскрытия персональных данных.

MWS Tables поддерживает маршрутизацию по категориям обращений. После регистрации кейса он автоматически направляется ответственному подразделению. Сейчас в системе работают разные категории пользователей – администраторы и руководители блоков. Отдельное внимание было уделено прозрачности коммуникаций: встроенный чат позволяет сотрудникам «Ашан» вести переписку с заявителем и между собой, фиксируя все действия в журнале изменений.

Развертывание и адаптация платформы MWS Tables на инфраструктуре заказчика заняли менее трех месяцев. On-premises-модель обеспечила полный контроль над данными и возможность увеличивать количество лицензий без дополнительной перенастройки.

«Мы ценим доверие компании “Ашан” и рады, что смогли предложить решение, которое учитывает специфику их процессов. Сейчас у заказчика есть единое пространство для работы с обращениями и база для расширения функционала. Мы рассчитываем продолжить сотрудничество в рамках новых проектов», – сказал CPO MWS Tables Филипп Герм.

«Мы искали инструмент, который позволит нам адаптировать процесс под наши требования, а не подстраиваться под коробочный функционал. Решение MWS Tables дало нам такую возможность: гибкая настройка, удобный интерфейс и прозрачность коммуникаций заметно упростили работу команды», – отметила руководитель по организации работы с персональными данными Яна Агабекова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Грандиозный провал Apple. Знаменитый ассистент Siri будет отключен навсегда

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В России началось ограничение работы Telegram

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще