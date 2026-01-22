МТС Web Services внедрила решение для управления обращениями и инцидентами в «Ашан»

Erion (объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС») объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services завершила внедрение сервиса для командной работы MWS Tables (входит в реестр российского ПО) для единой горячей линии в компании «Ашан». Проект охватывает весь цикл обработки обращений: от приема сообщений до их финального закрытия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые возможности MWS Tables были адаптированы совместно с заказчиком под реальные рабочие сценарии. Итоговое решение включает кастомную форму для приема обращений, работает на нескольких языках и поддерживает разные сценарии подачи информации – в том числе полностью анонимные. Для таких запросов создан отдельный защищенный чат, где заявитель может общаться без раскрытия персональных данных.

MWS Tables поддерживает маршрутизацию по категориям обращений. После регистрации кейса он автоматически направляется ответственному подразделению. Сейчас в системе работают разные категории пользователей – администраторы и руководители блоков. Отдельное внимание было уделено прозрачности коммуникаций: встроенный чат позволяет сотрудникам «Ашан» вести переписку с заявителем и между собой, фиксируя все действия в журнале изменений.

Развертывание и адаптация платформы MWS Tables на инфраструктуре заказчика заняли менее трех месяцев. On-premises-модель обеспечила полный контроль над данными и возможность увеличивать количество лицензий без дополнительной перенастройки.

«Мы ценим доверие компании “Ашан” и рады, что смогли предложить решение, которое учитывает специфику их процессов. Сейчас у заказчика есть единое пространство для работы с обращениями и база для расширения функционала. Мы рассчитываем продолжить сотрудничество в рамках новых проектов», – сказал CPO MWS Tables Филипп Герм.

«Мы искали инструмент, который позволит нам адаптировать процесс под наши требования, а не подстраиваться под коробочный функционал. Решение MWS Tables дало нам такую возможность: гибкая настройка, удобный интерфейс и прозрачность коммуникаций заметно упростили работу команды», – отметила руководитель по организации работы с персональными данными Яна Агабекова.