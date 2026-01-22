M1Cloud внедряет новую платформу для автоматизации управления заказами облачных сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud внедряет платформу собственной разработки — Manageflow System (MS) — для автоматизации управления заказами облачных сервисов и ресурсов. Решение сохраняет ключевой функционал предыдущих продуктов компании, но расширяет его за счет глубокой интеграции с инфраструктурными системами, расширенного учета ресурсов и использования современных технологических подходов, обеспечивая долгосрочную поддержку и масштабируемое развитие. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Manageflow System представляет собой комплексную платформу для централизованного управления услугами, прайс-листами, заказами и ресурсами. Система автоматизирует передачу заказов в работу, декомпозируя их на подзадачи для профильных подразделений. Каждая услуга исполняется по индивидуальному бизнес-процессу с последовательными этапами, за которые отвечают специализированные команды. На каждом шаге специалисты M1Cloud фиксируют данные в системе, обеспечивая полную прозрачность и контроль исполнения.

«Manageflow System значительно ускоряет и улучшает учет используемых ресурсов, работу с заказчиками и процессы распределения ресурсов, а также автоматизирует формирование отчетов, — сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud. — Мы учли опыт предыдущих внутренних программных разработок и интегрировали современные технологии, чтобы сократить время подключения сервисов и повысить операционную эффективность. Платформа уже готова к внедрению и станет важным элементом устойчивого развития M1Cloud на рынке облачных сервисов».

Платформа интегрируется с ключевыми инфраструктурными и управляющими системами M1Cloud, что позволяет анализировать фактическое потребление ресурсов и формировать отчеты как по текущему состоянию, так и за выбранные периоды. Это дает возможность предлагать заказчикам более гибкие и индивидуальные модели учета ресурсов, повышая экономическую эффективность использования облачной инфраструктуры.

Manageflow System поддерживает настройку ролей исполнителей, аудиторов и менеджеров с гранулярным управлением правами доступа — вплоть до уровня отдельных заказчиков, что обеспечивает высокий уровень безопасности, контроля и персонализации.