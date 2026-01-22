Инвестиции в цифровизацию в России выросли в полтора раза за год, но стратегия есть только у каждой пятой компании

По данным III Всероссийского опроса по цифровой трансформации, доля компаний, вложивших более 3,5 млн руб. в автоматизацию, выросла с 38% в 2024 г. до 62% в 2025 г. При этом 60% бизнеса по-прежнему действует без единой стратегии цифровизации — и рискует не получить отдачи от вложений. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Компания Comindware завершает обработку результатов III Всероссийского опроса по цифровой трансформации, который проводился в течение 2025 г. среди представителей российского бизнеса. Предварительные данные фиксируют рекордный рост инвестиционной активности компаний в области автоматизации — на фоне сохраняющегося разрыва между готовностью тратить и способностью системно управлять цифровой трансформацией.

Динамика впечатляет: если по итогам II Всероссийского опроса 2024 г. лишь 38% компаний сообщали о затратах свыше 3,5 млн руб. на цифровизацию, то в 2025 г. этот показатель достиг 62%. Рост корреспондирует с общей динамикой рынка BPM-систем в России, который, по оценкам экспертов Comindware и CNews Analytics, увеличился на 40% в 2024 г., а в 2025 г. прибавил еще 30–35%. Доля российских решений в новых внедрениях достигла 85–90% — рынок окончательно перешел от экстренного импортозамещения к осознанному выбору отечественных платформ.

Главным приоритетом расходов 78% респондентов называют внедрение нового программного обеспечения и технологий. На втором месте — обучение сотрудников (58%). Импортозамещение ранее внедренного ПО остается значимым для 42% компаний. Примечательно, что почти половина респондентов готова в ближайшие двенадцать месяцев вложить в цифровизацию суммы, сопоставимые с уже потраченными или превышающие их.

Однако за инвестиционным энтузиазмом скрывается системная проблема. Шесть из десяти компаний признают, что проводят отдельные проекты по внедрению цифровых технологий, но не имеют общей стратегии цифровизации. Еще 18% заявляют, что стратегии нет вовсе. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 г. — тогда о хаотичной цифровизации сообщали 63% респондентов.

«Мы наблюдаем интересный парадокс: бюджеты растут, а подход остается фрагментарным. Компании покупают решения, но не выстраивают архитектуру. Это как покупать дорогие стройматериалы без проекта дома — в итоге получается не здание, а склад», — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Разрыв между инвестициями и стратегическим видением создает реальные операционные проблемы. По данным опроса, 80% компаний используют разрозненные интеграции между информационными системами — данные передаются фрагментарно, а в некоторых случаях копируются вручную. Лишь 12% респондентов работают в единой цифровой среде. Для сравнения: годом ранее исследование Comindware показало, что 75% организаций не могут эффективно проводить цифровую трансформацию из-за разрозненности ИТ-ландшафта.

Особый интерес представляет распределение ответственности за цифровизацию. В 58% случаев процесс автоматизации возглавляют руководители или владельцы бизнеса. ИT-департаменты отвечают за трансформацию только в каждой пятой компании. На фоне кадрового дефицита — по данным Минцифры, отрасли не хватает от 500 тыс. до 1 млн специалистов — такое распределение создает дополнительную нагрузку на топ-менеджмент.

«Цифровая трансформация — это марафон, а не спринт. Те, кто сегодня инвестирует время в построение сквозной процессной архитектуры, через два-три года получат кратное преимущество перед конкурентами, которые продолжают латать дыры точечными решениями», — сказал Виталий Шпак.

Что касается инструментов, наибольшее распространение получили системы электронного документооборота и CRM — их используют более 70% опрошенных компаний. Системы управления проектами внедрены у 62% респондентов. Low-code-платформы так же заслужили отличную оценку: 78% участников отмечают их удобство и эффективность, а так же признают за ними большой потенциал для снижения затрат.

Финальный отчет с полными результатами III Всероссийского опроса по цифровой трансформации будет опубликован на сайте Comindware в I квартале 2026 г.

III Всероссийский опрос по цифровой трансформации проводится компанией Comindware с 2023 года совместно с Artezio (группа «Ланит») и ассоциацией «Руссофт». В 2025 г. в исследовании приняли участие руководители и специалисты компаний численностью от 10 до более чем 200 сотрудников из различных отраслей. Опрос охватил вопросы текущего состояния цифровизации, инвестиций, барьеров внедрения и планов развития.