ИИ-помощник Unadesk в 10 раз ускоряет освоение новых ИТ-систем

Российские разработчики создали комплексное решение с применением ИИ для быстрого автоматизированного создания пользовательской и учебной документации по программам и процессам. Улучшенный аналог подобных продуктов от SAP и Oracle ускоряет цифровую трансформацию, а также адаптацию сотрудников к новым корпоративным ИТ-программам, от CRM до ERP. Об этом CNews сообщили представители Unadesk.

Стартап Unadesk стал платформой, объединившей широкий стек ИИ-технологий для автоматизированного создания полного пакета пользовательской и учебной документации: инструкций, учебных курсов, тренажеров, тестов, видеороликов, презентаций и симуляций, а также для управления знаниями и поддержки пользователей ИТ-систем. Цифровой инструмент в 10 раз сокращает затраты экспертов на разработку пользовательской и учебной документации по ИТ-системам и процессам (нейросеть, встроенная в ПО, сама заполняет необходимые разделы в шаблонах инструкций пользователей или курсов), в три раза ускоряет адаптацию персонала и в два раза сокращает затраты на техподдержку сотрудников. Платформа может работать на базе любой ИИ-модели (GigaChat, YandexGPT и др.), а также в облачных хранилищах и локальных серверах компаний – каждое внедрение кастомное и сопровождается глобальной поддержкой со стороны разработчиков.

«Я рада представить наше прорывное решение, которое уже вытесняет с рынка знаменитые западные сервисы SAP Enable NOW, uPerform by Ancile, RWD, Oracle UPK и «скрепку» Windows, – сказала генеральный директор Unadesk Елена Волкова. – Наша платформа не стала очередной копией, она превзошла своих конкурентов за счет комплексного сценария применения ИИ – единая система распознает изображения, генерирует тексты, транскрибирует голос и может многое другое. На сегодняшний день более 10 000 пользователей в России и за рубежом подтвердили экономическую эффективность этой цифровой платформы. Unadesk буквально олицетворяет сегодняшнее восприятие ИИ как технологии, приносящей реальные бизнес-эффекты. Мы уверены в успехе продукта не только на российском, но и на мировом рынке уже в ближайшей перспективе».

Unadesk стал ответом на запрос со стороны отечественных предприятий, активно ведущих проекты по цифровой трансформации и импортозамещению. По данным исследований, в среднем ИТ-инфраструктура российских компаний на 75% состоит из зарубежных решений, большинство из которых требуется заместить. Выбор есть – на сегодняшний день в Реестре российского ПО более 9000 вендоров зарегистрировали 26 тыс. программ, софт развивается и зачастую не уступает по функционалу западным аналогам, а пилотные проекты по интеграции новинок в ИТ-ландшафт проходят успешно.

Однако компании сталкиваются с проблемой, тормозящей проекты по миграции и снижающей ROI от внедрения ИТ. В первом случае сотрудники демонстрируют неготовность разбираться в «зоопарке» систем, переключаться на новый интерфейс и осваивать функции, которые отличаются от привычных. Количество затраченного на обучение времени доминирует над выполнением действительно полезных для бизнеса задач. Примерно в равной степени персонал сопротивляется переходу с бумаги на «цифру». Это вполне объясняет исследование Gartner: в среднем сотрудник должен использовать около 10 программ для выполнения своих должностных обязанностей. При этом, только 28% сотрудников знают, как эффективно использовать их корпоративные системы. С таким подходом ROI от цифровизации значительно теряется.

«Повышение эффективности и производительности труда – вот те фокусные задачи, на которые направлено сегодня внимание бизнеса. По прогнозам, экономическая ситуация в 2026 г. будет еще более сложной, и компаниям нужно акцентировать внимание на оптимизации всех возможных процессов, в том числе проектов по цифровизации. Недостаточно просто внедрить ПО. Для того, чтобы софтом действительно начали пользоваться, а ИТ-проекты стали приносить измеримые результаты, нужно работать с пользователем, направить на него свое внимание и поддержать. Вместо привлечения дорогих специалистов, которые будут долго вручную вести разработку учебной и пользовательской документации, можно «приставить» персонального ИИ-помощника к любому сотруднику, он просто продолжит работу как обычно, а подсказки будут формироваться автоматически. В результате цифровая трансформация ускоряется, а процесс импортозамещения идет в 2 раза быстрее, приближая нашу страну к глобальной цели по достижению технологического суверенитета», – сказала Елена Волкова.

Команда разработчиков обладает более чем 20-летним опытом в консалтинге, поэтому не просто внедряет ПО, но и выстраивает процессы обучения и поддержки сотрудников компании, разрабатывает методологию и внедряет полноценную систему управления обучением в компаниях.

Программное обеспечение Unadesk уже работает в крупных страховых компаниях, банках, у ритейлеров, на промышленных и нефтегазовых предприятиях, автоматизируя разработку курсов, обучая и оказывая помощь сотрудникам при взаимодействии с корпоративными ИТ-системами. Это экономит время, труд и финансы работодателей и повышает производительность труда.