ИИ-агент Сбербанка для Process Mining поможет анализировать сотни миллионов событий в месяц

В 2026 г. Сбербанк выведет на рынок уникального ИИ-агента для платформы Process Mining. Этот инструмент, представленный в ноябре 2025 г., самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчет с гипотезами и рекомендациями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Агент способен анализировать большие массивы информации — до сотни миллионов событий в месяц. Это позволяет проводить анализ в любое время и с любой периодичностью. ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его помощником, подчеркнул Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Специалист же фокусируется на интеллектуальной работе — интерпретации выводов, верификации причин и принятии итоговых управленческих решений. Так, благодаря применению ИИ-агента в Process Mining, у эксперта-аналитика время на анализ информации сокращается в четыре раза.

Для работы с ИИ-агентом пользователю не нужны сложные настройки и глубокое знание методологии. Достаточно загрузить в систему данные и сформулировать задачу на естественном языке. ИИ-агент сделает все остальное: рассчитает ключевые показатели, проверит десятки гипотез о возможных неэффективностях и выявит их корневые причины.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Наш ИИ-агент — это новый виток эволюции Process Mining. Наша команда разработала и внедрила первого в России ИИ-агента такого профиля, который находит скрытые взаимосвязи в данных, генерирует обоснованные гипотезы. Он становится ценным помощником специалиста: теперь аналитик не тратит десятки часов на проверку данных вручную, а получает готовые инсайты для эффективных и точных решений за минуты. Это ускоряет весь цикл работы — от исследований до внедрения изменений. В 2025 г. мы запустили решение внутри «Сбера», а в этом году предложим его рынку. Уверен, что его широкое применение кардинально изменит процессную аналитику в стране. Она станет доступной компаниям любого масштаба, появятся конкурирующие решения, и в итоге у бизнеса будет больше возможностей для повышения эффективности процессов и качества обслуживания клиентов».