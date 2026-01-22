Число зарядных сессий в сети Sitronics Electro увеличилось в 2 раза

В 2025 г. водители совершили более 750 тыс. зарядных сессий в сети Sitronics Electro – на 100% больше, чем годом ранее.

95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 г. Основной рост пришёлся на Москву и Московскую область. Здесь зафиксировано более 360 тысяч сессий — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Потребление энергии превысило 6,4 млн кВт·ч.

«Москва и Подмосковье сегодня — драйверы перехода на электротранспорт. Это позволяет развивать зарядную инфраструктуру в регионе. Люди выбирают удобные локации, быстрые станции и надежную сеть», — отметил Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

На сегодняшний день зарядные станции сети Sitronics Electro доступны в 54 регионах России. В приложении оператора зарегистрировано 87,9 тыс. пользователей.

Sitronics Electro – российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В линейке станций собственного производства – медленные ЭЗС eStation Mini и eStation Mini Duo на 22 и 44 кВт, быстрые eStation Super до 262 кВт и ультрабыстрые станции до 900 кВт eStation Ultra.