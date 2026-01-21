Ученые СтГАУ представили прототип роботизированной системы для определения болезней растений

Ставропольский государственный аграрный университет представил работающий прототип роботизированной системы ранней диагностики состояния растений в теплицах. Разработка нацелена на решение задач государственной важности в сфере технологического суверенитета АПК: повышение устойчивости производства овощей закрытого грунта, снижение потерь от фитопатологий, ускорение селекции и внедрение отечественных цифровых технологий на предприятиях. Об этом CNews сообщили представители СтГАУ.

Проект разрабатывается в рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Агроинженерия будущего» и отвечает стратегическому запросу отрасли на переход к данным как основе управления производством. Роботизированная платформа передвигается по заданному маршруту между рядами в теплице и выполняет съемку растений для выявления признаков заболеваний и отклонений в развитии. Полученные изображения автоматически подгружаются в цифровую платформу, где встроенная нейросеть рассчитывает показатели и формирует диагностические выводы.

Ключевой технологический акцент проекта — отечественный контур данных и аналитики. Нейросеть является собственной разработкой СтГАУ, созданной совместно с АО «Агропромцифра», что обеспечивает возможность развития алгоритмов под российские сорта и гибриды, а также адаптацию под реальные условия конкретных тепличных хозяйств. Такой подход позволяет повышать точность диагностики, ускорять реакцию на риски и переводить мониторинг культур в регулярный, воспроизводимый процесс, снижая зависимость от человеческого фактора и дефицита профильных специалистов.

Ученые СтГАУ представили прототип роботизированной системы для определения болезней растений

Первые промышленные испытания роботизированной системы прошли в декабре 2025 г. на базе одного из предприятий АПХ «Эко-Культура» — ООО «Солнечнй дар». В январе 2026 г. прошла презентация прототипа системы на базе тепличного комплекса АО «Тепличное» в городе Ульяновск. В демонстрации приняли участие команда НЦМУ во главе со старшим научным сотрудником Центра цифрового растениеводства СтГАУ, доцентом Игорем Деведеркиным. Результаты разработки были представлены первому заместителю председателя правления ПАО «Сбербанк России» Александру Ведяхину. Мероприятие проведено в соответствии с поручением Министра сельского хозяйства О.Н. Лут, а также в рамках соглашения о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, заключенного в контуре реализации программы развития НЦМУ. Итогом рабочего визита стало закрепление производственной базы для последующего формирования датасетов и сбора параметров питания и микроклимата при работе с отечественным гибридом томата F1 «Березина». Получены технические данные, необходимые для модификации роботизированного комплекса под условия АО «Тепличное», определены ответственные сотрудники предприятия для оперативного взаимодействия с НЦМУ по вопросам обмена данными и ИТ-интеграции, а также обоснованы направления практического применения комплекса для решения конкретных производственных задач.

«Ключевая цель проекта — дать нашим сельхозтоваропроизводителям отечественный инструмент ранней диагностики, который снижает потери и повышает стабильность урожая. Это прямой вклад в технологический суверенитет АПК. Работа ведётся в тесной связке с индустрией при прямой поддержке Министерства сельского хозяйства России, что гарантирует практическую востребованность решений», — сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

СтГАУ продолжит прикладные исследования и опытно-производственную адаптацию комплекса совместно с партнерами, расширяя датасеты и совершенствуя нейросетевую модель под разные сценарии тепличного производства. Проект рассматривается как вклад в формирование национальных компетенций в агроробототехнике и промышленной цифровизации АПК, где конечный результат — внедрение технологии, обеспечивающей предсказуемость урожая, экономическую эффективность и устойчивое развитие отрасли.