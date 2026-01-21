«СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле

«СберКорус» внедрил ИИ‑ассистента на базе большой языковой модели (LLM) GigaChat в EDI‑сервис «Сфера Торговля» для электронного обмена данными между торговыми сетями и поставщиками, чтобы ускорить работу с документами, снизить количество ошибок и повысить эффективность службы поддержки.

Новый инструмент доступен во вспомогательном диалоговом окне в пользовательском интерфейсе в EDI-сервисе для взаимодействия с торговыми партнёрами «Сфера Торговля».

В рамках текущего пилота GigaChat обрабатывает все обращения. Из них 55% закрывается без привлечения операторов. В 45% обращений он успешно и правильно обращается за помощью. При этом процент качества будет расти по мере дальнейшего обучения чат-бота.

Основные функции ИИ-ассистента включают: круглосуточную поддержку без ожидания оператора за счёт использования большой языковой модели GigaChat; ответы в свободной форме на вопросы по работе с EDI‑сервисом и помощь в освоении его функционала; подсказки, где найти нужный раздел интерфейса или подходящий инструмент для решения задачи; консультации по типовым и нестандартным пользовательским сценариям и помощь в избежании ошибок и задержек при обмене электронными документами;

«Наш ИИ‑ассистент делает работу пользователей в «Сфера Торговля» проще и удобнее. Он подсказывает оптимальные действия при обмене электронными документами с торговыми сетями, помогает избежать ошибок и ускоряет выполнение типовых операций. В ближайших планах — развитие ассистента в сторону персональных рекомендаций и автоматического сопровождения пользователей на различных этапах EDI‑процессов», ‒ отметили в «СберКорусе».

Сейчас ИИ‑ассистент проходит пилотное внедрение: его уже тестируют пользователи другого корпоративного продукта компании ‒ «Сфера Документы». За время пилота в продукте «Сфера Торговля» ассистент успел обработать тысячи обращений, ответив на сотни пользовательских вопросов и получив высокие оценки по точности и удобству работы.