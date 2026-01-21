CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Документооборот Искусственный интеллект
|

«СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле

«СберКорус» внедрил ИИ‑ассистента на базе большой языковой модели (LLM) GigaChat в EDI‑сервис «Сфера Торговля» для электронного обмена данными между торговыми сетями и поставщиками, чтобы ускорить работу с документами, снизить количество ошибок и повысить эффективность службы поддержки.

Новый инструмент доступен во вспомогательном диалоговом окне в пользовательском интерфейсе в EDI-сервисе для взаимодействия с торговыми партнёрами «Сфера Торговля».

В рамках текущего пилота GigaChat обрабатывает все обращения. Из них 55% закрывается без привлечения операторов. В 45% обращений он успешно и правильно обращается за помощью. При этом процент качества будет расти по мере дальнейшего обучения чат-бота.

Основные функции ИИ-ассистента включают: круглосуточную поддержку без ожидания оператора за счёт использования большой языковой модели GigaChat; ответы в свободной форме на вопросы по работе с EDI‑сервисом и помощь в освоении его функционала; подсказки, где найти нужный раздел интерфейса или подходящий инструмент для решения задачи; консультации по типовым и нестандартным пользовательским сценариям и помощь в избежании ошибок и задержек при обмене электронными документами;

«Наш ИИ‑ассистент делает работу пользователей в «Сфера Торговля» проще и удобнее. Он подсказывает оптимальные действия при обмене электронными документами с торговыми сетями, помогает избежать ошибок и ускоряет выполнение типовых операций. В ближайших планах — развитие ассистента в сторону персональных рекомендаций и автоматического сопровождения пользователей на различных этапах EDI‑процессов», ‒ отметили в «СберКорусе».

Сейчас ИИ‑ассистент проходит пилотное внедрение: его уже тестируют пользователи другого корпоративного продукта компании ‒ «Сфера Документы». За время пилота в продукте «Сфера Торговля» ассистент успел обработать тысячи обращений, ответив на сотни пользовательских вопросов и получив высокие оценки по точности и удобству работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Российский рынок СХД пополнился брендом Nimbus с линейками «Гром» и «Молния»

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще