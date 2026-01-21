«Первый Бит» автоматизировал маркировку моторных масел на 30 производственных линиях «ВМПАвто»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении внедрения промышленной маркировки на 30 производственных линиях компании «ВМПАвто» (Санкт-Петербург), российского производителя моторных масел и автохимии. В настоящий момент команда «Первого Бита» продолжает автоматизацию, обеспечивая полный охват производственных мощностей.

1 сентября 2025 г. начался первый этап обязательной маркировки смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Промаркированы и зарегистрированы должны быть все товары, произведенные с 1 апреля 2025 г.

«Наша цель — помочь производству настроить сквозной процесс маркировки от заказа кодов в системе «Честный Знак» до их агрегации и ввода в оборот. Решения на базе «БИТ.IIoT» и «БИТ.MDT» позволяют интегрировать маркировку в существующие линии без потери производительности и с полным соответствием требованиям законодательства», — сказала Екатерина Петрухина, руководитель направления промышленной маркировки центрального офиса компании «Первый Бит».

В рамках проекта: настроена интеграция «1С УТ» с «Честным Знаком» для автоматического заказа, получения и регистрации кодов маркировки; организована печать кодов Data Matrix на станциях предпечати с использованием термотрансферных принтеров TSC MB341T и системы онлайн-контроля качества печати с помощью камеры технического зрения Hikrobot; реализована задача считывания нанесенных на товар кодов. Информация о кодах фиксируется на всех этапах в системе; внедрены станции ручной агрегации в короба и агрегации в паллеты с применением ТСД и принтеров для печати агрегационных этикеток; автоматизирован ввод кодов в оборот и формирование отчетов об агрегации.

Система построена на базе программно-аппаратных комплексов «БИТ.IIoT» и «БИТ.MDT», что обеспечивает стабильную работу и точный контроль на всех этапах — от печати до агрегации.

«Пилотный эксперимент в 2024 г. подтвердил эффективность решения «Первого Бита», и с тех пор мы плавно масштабируем его на все наши производственные линии. Внедрение идет поэтапно, с сохранением темпов производства. Работы близятся к завершению — скоро мы будем полностью готовы к обязательной маркировке моторных масел», — сказал руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов компании «ВМПАвто» Василий Адушкин.

В результате «ВМПАвто» получила полностью готовую к работе систему промышленной маркировки, интегрированную в существующие производственные процессы, чем обеспечило соответствие будущим требованиям законодательства.