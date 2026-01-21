CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обеспечила связью Дорогу Дружбы

МТС обеспечила стабильное покрытие сети на магистрали, соединяющей центр Перми с микрорайоном Гайва. Девять километров Дороги Дружбы впервые бесшовно покрыты мобильным интернетом МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке современного телеком-оборудования от МТС автомагистраль полностью обеспечена сигналом LTE, что гарантирует непрерывную связь для тысячи горожан. Теперь пермяки смогут не только наслаждаться музыкой в дороге, но и использовать карты и навигационные сервисы. А пассажиры общественного транспорта могут смотреть видео в высоком разрешении и без проблем пользоваться интернетом во время поездки.

Дорога Дружбы – ключевая транспортная артерия Перми, связывающая Орджоникидзевский район с центром города. Это единственный путь в правобережной части Перми, который ведет в микрорайон Гайва. Теперь уверенная связь и интернет от МТС доступны пермякам на протяжении всей автодороги.

«Для тысяч жителей Перми Дорога Дружбы — это ежедневный маршрут, и наша ключевая задача — сделать его комфортным и современным. Качество жизни и работы в городе во многом зависит от таких, казалось бы, привычных вещей, как стабильная связь в пути. Теперь жители Гайвы и всего Орджоникидзевского района могут с комфортом в дороге пользоваться всеми цифровыми сервисами, общаться с близкими и не бояться, что разговор оборвется на полуслове. Развитие инфраструктуры сети на важных транспортных магистралях Прикамья – один из приоритетов нашей работы. Так, например, в прошлом году мы обеспечили связью прикамский участок федеральной трассы М-12», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован при поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского края.

