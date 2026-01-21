Эксперты STAQ обозначили ключевые сценарии использования IoT и MES-платформ в России по итогам 2025 года

Эксперты проекта STAQ, предназначенного для цифровизации бизнес-процессов, проанализировали результаты внедрений IoT и MES-платформ в производственной сфере в России по итогам 2025 г. и выявили ключевые сценарии использования подобных решений на промышленных предприятиях. В 2025 г. команда STAQ проработала более 50 проектов на стадии пресейла, пилотов и внедрений – от средних производственных предприятий до крупных компаний с распределенной инфраструктурой. Благодаря накопленному опыту команда проекта смогла максимально объективно оценить сложившуюся ситуацию на рынке IoT и MES в России и выявить основные сферы применения данных решений. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

По данным аналитиков STAQ, ключевым сценарием применения IoT-технологий в промышленности в 2025 г. остается мониторинг температуры - его используют 55-60% промышленных предприятий, независимо от сферы деятельности. На втором месте - контроль вибрации оборудования (35-40% промышленных объектов), прежде всего на производствах с высокой доле вращающихся механизмов. Третью позицию занимает контроль давления (25-30% предприятий). Также IoT-технологии используются для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов (20-25% компаний). Решения в области экологии и газоаналитики занимают 15-20%, причем они особенно востребованы в химической, металлургической и энергетической отраслях.

В сегментах ЖКХ и транспорта в 2025 г. устойчивый интерес сохранялся к решениям по мониторингу состояния аккумуляторных батарей городского электротранспорта, а также к системам учета ресурсов и телеметрии инженерной инфраструктуры. В этих отраслях IoT все чаще рассматривается как инструмент операционного управления, а не как отдельный ИТ-проект.

Одной из ключевых особенностей 2025 г. стало сокращение проектов по цифровому оснащению новых производственных площадок. Большинство компаний сосредоточились на повышении эффективности и управляемости уже существующих производств. При этом, цифровизация действующих цехов почти всегда затрагивает устоявшиеся бизнес-процессы, сформированные годами.

По оценке STAQ, менее 30% в 2025 г. доходили до следующего уровня зрелости, где данные IoT напрямую связываются с управлением персоналом, мобильными решениями ТОИР и контролем выполнения работ. Еще меньшая доля заказчиков переходила к системной аналитике и использованию накопленных данных для оптимизации и прогнозирования производственных процессов.

Несмотря на то, что MES-системы уже внедрены во многих крупных компаниях, рынок по-прежнему остается фрагментированным. Даже внутри отдельных отраслей отсутствует единое понимание, какой функционал должен включать MES, где проходит граница между MES, ТОИР и IoT-платформой, и с какого уровня цифровой зрелости целесообразно начинать внедрение.

«В 2025 г. мы четко увидели, что рынок IoT в промышленности перестал быть экспериментальным. Заказчики приходят уже не за “датчиками ради датчиков”, а за понятными и проверенными сценариями - контроль температуры, вибрации, давления. Это базовые вещи, с которых компании начинают путь к управлению производством на основе данных. При этом ключевой запрос сегодня - не просто получить данные, а встроить их в реальные операционные процессы. чтобы они начинали работать на эффективность бизнеса», – отметил Василий Ежов, директор по IoT проекта STAQ.

Эксперты STAQ также оценили перспективы развития рынка IoT и MES в России в 2026 г. По мнению аналитиков проекта, значительная часть рынка продолжит двигаться поэтапно. Многие компании в 2026 г. будут внедрять IoT-платформы и системы ТОИР как отдельные решения, не переходя сразу к полноценному MES. Тренд на цифровизацию в 2026 г. сохранится и усилится. По наблюдениям STAQ, в настоящее время растет интерес к прозрачности технологических процессов, оперативному получению данных и повышению эффективности действующих производств за счет управления в режиме, близком к реальному времени. 2026 г. станет годом no-code, DIY-подходов и практического MES – с фокусом на повышение эффективности и управляемости уже работающих производств, а не на абстрактную цифровизацию.