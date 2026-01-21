«Агроэко» повысил компетенции сотрудников в области ИИ с помощью команды Axenix

Российский агропромышленный холдинг «Агроэко» продолжает планомерную реализацию стратегии цифровой трансформации. В декабре 2025 г. ведущие специалисты из разных подразделений предприятия познакомились с принципами работы больших языковых моделей (LLM) и научились применять генеративный ИИ для решения реальных практических задач холдинга. Обучение проходило на корпоративной GenAI-платформе при экспертной поддержке консалтинговой технологической компании Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Летом 2025 г. «Агроэко» в сотрудничестве с Axenix завершил проект по формированию комплексной цифровой стратегии. В частности, на предприятии началось развертывание локальной корпоративной GenAI-платформы на базе собственной разработки Axenix и пилотирование первых ИИ-ассистентов для автоматизации прикладных задач: например, протоколирования встреч, анализа отзывов, обработки регламентов.

В декабре 2025 г. в центральном офисе компании в Воронеже холдинг провел обучение около 30 специалистов различных департаментов предприятия: логистики, коммерческого блока, кадровой службы и др.

Эксперты практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix выступили на нем спикерами и рассказали о строении и принципах работы LLM, особенностях эффективного промптинга, настройке подхода Retrieval-Augmented Generation (RAG) — когда большая языковая модель при генерации ответа использует дополнительные источники, в частности, корпоративную базу знаний. Отдельный блок был посвящен правилам безопасного и ответственного использования инструментов ИИ.

Основной акцент в обучении был сделан на командном взаимодействии и совместном решении актуальных прикладных задач. В рамках практического блока участники разделились на команды, каждой из которых необходимо было создать и настроить собственного ИИ-ассистента для выполнения той или иной функции: например, анализа документов для подготовки аналитической справки или выявления противоречий, автоматизированного подбора кандидата на вакансию. В финале мероприятия состоялась презентация и оценка выполненных проектов, награждение команд.

Одним из показателей эффективности обучения стал рост востребованности ИИ-ассистентов на корпоративной GenAI-платформе «Агроэко». Если в ноябре 2025 г. количество запросов к ним со стороны сотрудников составило примерно 2,5 тыс., то по итогам декабря 2025 г. уже превысило 3,2 тыс.

«Согласно нашей стратегии цифровой трансформации, к 2030 г. мы планируем стать агротех-компанией – предприятием, на котором современные технологии лежат в основе ключевых процессов и способствуют развитию всех сфер бизнеса. В этой стратегии ИИ, безусловно, играет одну из ведущих ролей. Сотрудничество с Axenix помогает специалистам «Агроэко» лучше понять возможности LLM, научиться применять корпоративную GenAI-платформу холдинга для автоматизации рутины, анализа данных и решения иных бизнес-задач, развить навыки командной работы, своими руками создавать и настраивать ИИ-ассистентов, которые могут быть полезны в их повседневной деятельности», – сказала Элина Феликова, руководитель офиса цифровой трансформации «Агроэко».

«Данная инициатива – логичное продолжение нашего партнерства с «Агроэко» в рамках общей стратегии цифровой трансформации холдинга. Корпоративная GenAI-платформа предоставляет предприятию широкие возможности по тестированию и запуску ИИ-ассистентов, которые позволят существенно снизить нагрузку на специалистов и, что особенно важно, – добиться финансовой выгоды вместе с ростом производительности. Для этого необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал ту пользу, которую ИИ может привнести именно в его рабочие процессы», – сказала Анна-Мария Лонь, менеджер по аналитике Applied Intelligence Axenix.